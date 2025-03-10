طبيب برشلونة الراحل.. أنقذ مسيرة غافي وأوصى بإراحة ليفاندوفسكي

يعيش نادي برشلونة الإسباني على وقع الوفاة الصادمة لطبيبه المساعد كارليس مينيارو غارسيا الذي فارق الحياة قبل ساعات قليلة من مباراة الفريق ضد أوساسونا، وهو الذي يرتبط بعلاقة رائعة مع اللاعبين.

ووقف لاعبو برشلونة دقيقة صمت حدادا على غارسيا قبل المران الصباحي للفريق الذي يستعد لمواجهة بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة الأولى للنادي الكتالوني بدون طبيبه الراحل.

قبل انطلاق تدريبات اليوم، وقف اللاعبون دقيقة صمت حداداً على رحيل طبيب الفريق الأول، كارلس مينيارو غارسيا. pic.twitter.com/r3B6J7mVB8 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 9, 2025

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وكان غارسيا صاحب قرارات حازمة ساهمت في الحفاظ على صحة اللاعبين، والتزم بها الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة على أكمل وجه.

ففي 3 فبراير/شباط 2025 اصطدم رأس غافي برأس نظيره كونيشني لاعب ألافيس خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، ليبقى لاعب وسط برشلونة ممدا على الأرض للحظات.

وبعد نهوضه صمّم اللاعب على مواصلة اللعب، لكن غارسيا اتخذ قرارا مخالفا بعد فحص أولي سريع تبيّن من خلاله أن غافي غير مؤهل للبقاء على أرض الملعب.

Para quem não sabe, Carles Miñarro é o médico que pergunta para Gavi: "Que dia é hoje? Que dia é hoje?" Depois, pergunta: "Agora, outra. Que horas são? Que horas começou o jogo?" Gavi responde e Carles diz: "Terá que sair." Naquele dia, Gavi havia tido um choque forte na… pic.twitter.com/RuxWXzaNpl — Radio Culer (@RadioCuler) March 8, 2025

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وتاليا الحوار الذي دار يومها بين الطبيب الراحل غارسيا وغافي:

الطبيب لغافي: ما هو اليوم؟ (سؤال وُجه من أجل اختبار مدى وعي اللاعب).

غافي: ليس لديّ فكرة.

الطبيب: كم الساعة الآن؟ هل يمكنك أن تخبرني بوقت المباراة؟

غافي: الساعة الثانية بعد الظهر (كانت إجابة صحيحة، لكن الطبيب فضّل إخراجه).

الطبيب لغافي: يجب أن تأتي معي.

بعدها تحدّث غارسيا مع فليك وشرح له أن اللاعب ورغم إصراره على اللعب فإنه في حالة لا تسمح له بذلك، ليقتنع المدرب الألماني حيث قال للطبيب "القرار لك" ثم أخرج غافي.

وفي ساعات صباح يوم لقاء برشلونة وأوساسونا تفاجأ عشاق النادي الكتالوني بخبر استبعاد البولندي روبرت ليفاندوفسكي من اللقاء.

واستبعد فليك ليفاندوفسكي بسبب شعور اللاعب بالتعب وببعض الإزعاج الجسدي ليحصل على راحة كاملة ليوم واحد.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن فليك اتخذ هذا القرار بعد توصية مباشرة من الطبيب غارسيا الذي عاين مدى جاهزية ليفاندوفسكي قبل أن يفارق الحياة بساعات قليلة.

💭⁉️ Quién era el doctor Carlos Miñarro, tristemente fallecido en el día de hoy antes del #BarçaOsasuna ➡️ "Era una persona joven, trabajador sensacional, había entrado en el vestuario de una manera extraordinaria, llevaba un año en el primer equipo" pic.twitter.com/cvqT5JKvlF — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 8, 2025

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن غارسيا (53 عاما) فارق الحياة إثر أزمة قلبية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الجميع ينتظر التقرير الرسمي لأسباب الوفاة.

وانضم مينيارو غارسيا إلى الطاقم الطبي للفريق الأول لبرشلونة بداية الموسم الحالي 2024-2025 خلفا للدكتور خافيير بايي.

وبدأ غارسيا العمل في برشلونة عام 2017 بعد 6 سنوات قضاها طبيبا مساعدا في وحدة الرعاية والوقاية الرياضية بأحد المراكز الطبيبة المرموقة في كتالونيا.

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ومنذ يوليو/تموز الماضي أصبح غارسيا الذراع اليمنى لريكارد برونا الطبيب الرئيسي للفريق الأول في برشلونة، حيث تناوبا في السفر مع برشلونة خلال المباريات الخارجية.

وكان غارسيا المسؤول عن متابعة علاج الثنائي مارك بيرنال ومارك أندريه تير شتيغن عند تعرضهما لإصابات خطيرة في الركبة خلال مباريات برشلونة ضد رايو فاييكانو وفياريال على التوالي.

كما أشرف في السابق على علاج إصابات قوية في فريق كرة القدم داخل الصالات مثل إصابات سيرجيو لوزانو، وفيرراو، وسيرجيو غونزاليس.