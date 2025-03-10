موعد مباراة الهلال ضد باختاكور في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال السعودي ضد باختاكور الأوزبكي في إياب ثمن نهائي منطقة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الثلاثاء 11 مارس/آذار الجاري على ملعب المملكة أرينا في الرياض، وتبدأ الساعة الـ11 مساء (23:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، الـ10 مساء حسب توقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب، التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب باختاكور المركزي، بفوز باختاكور بهدف دون رد.

ويخوض الهلال مواجهته المحفوفة بالمخاطر أمام ضيفه باختاكور منتشيا بفوزه الثمين على الفيحاء 2-0 في الدوري، الذي يحتل وصافته خلف الاتحاد، سجل أحدهما هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش العائد من إصابة أبعدته شهرين عن الملاعب.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال ضد باختاكور:

beIN Sports AFC HD (تعليق علي سعيد الكعبي)

Alkass Ten HD (سمير المعرفي)

SSC1 HD

والتقى الفريقان في 9 مباريات سابقة، انتهت 5 منها بفوز الهلال مقابل فوز وحيد لباختاكور و3 تعادلات.

وواجه الهلال الأندية الأوزبكية في 23 مباراة بالمسابقة القارية الأم، فاز 14 مرة وتعادل 6، وخسر 3 مباريات.

وأقرّ مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيسوس بأنه كان قلقا من وقوع لاعبيه في فخ الإصابات قبل الاستحقاق القاري "حققنا انتصارا مهما لنقلص الفارق مع الاتحاد".

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وأضاف "كل 3 أيام نخوض مباراة مهمة، وكنت قلقا من الإصابات، بسبب الضغط، واليوم حضرت الروح والرغبة".

من ناحيته، أبدى البرتغالي بيدرو موريرا، مدرب باختاكور، ثقته بقدرات لاعبيه قائلا "مباراة الذهاب كانت صعبة، حيث واجهنا فريقا قويا، وحاولنا الاستفادة من اللعب أمام جماهيرنا.. قدمنا أداء جيدا وزادت ثقتنا بعد الفوز ونحن على استعداد لمواجهة الإياب".