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متى يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رسميا؟

Mohamed Salah celebrates after scoring his first and Liverpool's second goal from the penalty spot during the Premier League match between Liverpool and Southampton at Anfield in Liverpool, England, on March 8, 2025. (Photo by MI News/NurPhoto via Getty Images)
ليفربول اقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه (غيتي)
10/3/2025

يقترب ليفربول كثيرا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي 2024-2025 خاصة بعد تعثّر ملاحقه أرسنال أمام مانشستر يونايتد.

وفاز ليفربول على ساوثهامبتون 3-1 بينما سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه مانشستر يونايتد، في الجولة الـ28 من البريميرليغ.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة بينما زاد أرسنال رصيده نقطة واحدة ليصل إلى 55 وذلك قبل 10 مباريات من نهاية المسابقة، علما بأن "الريدز" لعب مباريات أكثر.

سيناريوهات تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي:

إذا فاز أرسنال في مبارياته العشر المتبقية فإنه رصيده من النقاط سيستقر عند 85 نقطة، مما يعني أن ليفربول بحاجة إلى حصد 16 نقطة من مبارياته التسع المتبقية.

وإذا نجح ليفربول وأرسنال في الفوز سويا خلال الجولات القادمة، فسيكون "الريدز" أمام فرصة حسم اللقب بشكل رسمي عندما يحل الفريق ضيفا على تشلسي بملعب ستامفورد بريدج أحد يومي 3 أو 4 مايو/أيار المقبل في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

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في هذا السيناريو سيكون ليفربول مطالبا بتحقيق نقطة التعادل على الأقل، من أجل التتويج باللقب للمرة الـ20 في تاريخه.

أما أقرب موعد للتتويج، فإن هناك سيناريو آخر يضمن لليفربول تحقيق ذلك خلال شهر واحد ويتمثل في فوز الريدز بمبارياته الثلاث القادمة (ضد إيفرتون، فولهام، وست هام يونايتد) مقابل هزيمة أرسنال في مثلها (ضد تشلسي، فولهام، إيفرتون).

حينها بإمكان ليفربول الاحتفال بحسم اللقب رسميا قبل مباراته ضد ليستر سيتي على ملعب كينغ باور المقررة يوم 20 أبريل/نيسان المقبل في الجولة الـ33.

الممر الشرفي

وإذا حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل يوم 20 أبريل/نيسان 2025، أي قبل 6 جولات من النهاية، فإن هناك 6 فرق سوف تضطر لتقديم التحية للفريق من خلال الممر الشرفي.

ويقضي تقليد الدوري الإنجليزي بوجوب وقوف الفرق على جانبي الملعب لتحية البطل قبل بدء المباريات والتصفيق لإنجازه.

وتاليا الفرق الستة التي قد تقف في ممر شرفي لليفربول:

  • ليستر سيتي
  • توتنهام هوتسبير.
  • تشلسي.
  • أرسنال.
  • برايتون.
  • كريستال بالاس.

أما تسليم الكأس فسيتم بعد المباراة الأخيرة لليفربول على ملعب أنفيلد، ومن حسن حظه أن ذلك سيتوافق مع الجولة الختامية عندما يستضيف كريستال بالاس.

المباريات المتبقية لفريق ليفربول في البريميرليغ:

  • إيفرتون.
  • فولهام.
  • وست هام يونايتد.
  • ليستر سيتي.
  • توتنهام هوتسبير.
  • تشلسي.
  • أرسنال.
  • برايتون.
  • كريستال بالاس.

المباريات المتبقية لفريق أرسنال في البريميرليغ:

  • تشلسي.
  • فولهام.
  • إيفرتون.
  • برينتفورد.
  • إيبسويتش تاون.
  • كريستال بالاس.
  • بورنموث.
  • ليفربول.
  • نيوكاسل يونايتد.
  • ساوثهامبتون.
المصدر : مواقع إلكترونية

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