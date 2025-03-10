متى يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رسميا؟

يقترب ليفربول كثيرا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي 2024-2025 خاصة بعد تعثّر ملاحقه أرسنال أمام مانشستر يونايتد.

وفاز ليفربول على ساوثهامبتون 3-1 بينما سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه مانشستر يونايتد، في الجولة الـ28 من البريميرليغ.

ورفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة بينما زاد أرسنال رصيده نقطة واحدة ليصل إلى 55 وذلك قبل 10 مباريات من نهاية المسابقة، علما بأن "الريدز" لعب مباريات أكثر.

سيناريوهات تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي:

إذا فاز أرسنال في مبارياته العشر المتبقية فإنه رصيده من النقاط سيستقر عند 85 نقطة، مما يعني أن ليفربول بحاجة إلى حصد 16 نقطة من مبارياته التسع المتبقية.

وإذا نجح ليفربول وأرسنال في الفوز سويا خلال الجولات القادمة، فسيكون "الريدز" أمام فرصة حسم اللقب بشكل رسمي عندما يحل الفريق ضيفا على تشلسي بملعب ستامفورد بريدج أحد يومي 3 أو 4 مايو/أيار المقبل في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

Liverpool 5 wins and a draw needed to win the title. They play us in 5 games time pic.twitter.com/aUQnl2ahPC — AngeHive get in here 🇦🇺🇰🇷 (@EnjoyedKane) March 9, 2025

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في هذا السيناريو سيكون ليفربول مطالبا بتحقيق نقطة التعادل على الأقل، من أجل التتويج باللقب للمرة الـ20 في تاريخه.

أما أقرب موعد للتتويج، فإن هناك سيناريو آخر يضمن لليفربول تحقيق ذلك خلال شهر واحد ويتمثل في فوز الريدز بمبارياته الثلاث القادمة (ضد إيفرتون، فولهام، وست هام يونايتد) مقابل هزيمة أرسنال في مثلها (ضد تشلسي، فولهام، إيفرتون).

حينها بإمكان ليفربول الاحتفال بحسم اللقب رسميا قبل مباراته ضد ليستر سيتي على ملعب كينغ باور المقررة يوم 20 أبريل/نيسان المقبل في الجولة الـ33.

الممر الشرفي

وإذا حسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل يوم 20 أبريل/نيسان 2025، أي قبل 6 جولات من النهاية، فإن هناك 6 فرق سوف تضطر لتقديم التحية للفريق من خلال الممر الشرفي.

ويقضي تقليد الدوري الإنجليزي بوجوب وقوف الفرق على جانبي الملعب لتحية البطل قبل بدء المباريات والتصفيق لإنجازه.

Arsenal giving Liverpool and Alex Oxlade Chamberlain a guard of honour! 👏 pic.twitter.com/jHOu2QJ70g — Football Daily (@footballdaily) July 15, 2020

وتاليا الفرق الستة التي قد تقف في ممر شرفي لليفربول:

ليستر سيتي

توتنهام هوتسبير.

تشلسي.

أرسنال.

برايتون.

كريستال بالاس.

أما تسليم الكأس فسيتم بعد المباراة الأخيرة لليفربول على ملعب أنفيلد، ومن حسن حظه أن ذلك سيتوافق مع الجولة الختامية عندما يستضيف كريستال بالاس.

المباريات المتبقية لفريق ليفربول في البريميرليغ:

إيفرتون.

فولهام.

وست هام يونايتد.

ليستر سيتي.

توتنهام هوتسبير.

تشلسي.

أرسنال.

برايتون.

كريستال بالاس.

المباريات المتبقية لفريق أرسنال في البريميرليغ: