متى يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رسميا؟

يقترب ليفربول كثيرا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الحالي 2024-2025 خاصة بعد تعثّر ملاحقه أرسنال أمام مانشستر يونايتد.

وفاز ليفربول على ساوثهامبتون 3-1 بينما سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه مانشستر يونايتد، في الجولة الـ28 من البريميرليغ.

ورفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة بينما زاد أرسنال رصيده نقطة واحدة ليصل إلى 55 وذلك قبل 10 مباريات من نهاية المسابقة، علما بأن "الريدز" لعب مباريات أكثر.

إذا فاز أرسنال في مبارياته العشر المتبقية فإنه رصيده من النقاط سيستقر عند 85 نقطة، مما يعني أن ليفربول بحاجة إلى حصد 16 نقطة من مبارياته التسع المتبقية.

وإذا نجح ليفربول وأرسنال في الفوز سويا خلال الجولات القادمة، فسيكون "الريدز" أمام فرصة حسم اللقب بشكل رسمي عندما يحل الفريق ضيفا على تشلسي بملعب ستامفورد بريدج أحد يومي 3 أو 4 مايو/أيار المقبل في قمة الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

