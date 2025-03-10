شراكة ثالثة بين ليفربول وأديداس بقيمة 77 مليون دولار

وقّع ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقدا لعدة سنوات للتزود بالملابس والأحذية الرياضية من شركة أديداس بداية من الموسم المقبل، لتحل الشركة الألمانية محل شركة نايكي المصنعة للملابس الرياضية.

وعاد ليفربول لشراكة مع شركة أديداس لتوريد الزي الرسمي لأول مرة منذ 13 عاما، وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس/آب المقبل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتفاق يمتد لـ5 سنوات، بقيمة تزيد على 60 مليون جنيه إسترليني (77.36 مليون دولار) سنويا.

ويستعد "الريدز" لشراكة ثالثة مع شركة الملابس الألمانية الشهيرة بعد صفقتين سابقتين الأولى من 1985 إلى 1996، والثانية من 2006 إلى 2012، وبعد الشراكة الثانية تنقل الفريق الإنجليزي بين ارتداء قمصان من شركات واريور ونيو بالانس ومؤخرا نايكي.

وقال بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول، في بيان الاثنين، "الجميع في النادي متحمسون للغاية للترحيب بعودة أديداس إلى عائلة ليفربول". وأضاف "حققنا نجاحا رائعا معا في الماضي، وصممنا بعضا من أكثر قمصان ليفربول شهرة على الإطلاق. تتقاسم شركة أديداس وليفربول طموح النجاح ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسا للشراكة معا مرة أخرى، إذ نتطلع إلى صنع المزيد من القمصان الرائعة للمساعدة في دفع الأداء بالملعب".

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وأمدت شركة نايكي نادي ليفربول بالقمصان والأحذية الرياضية في المواسم الخمسة الماضية، وستبدأ الشراكة مع أديداس في الأول من أغسطس/آب المقبل.

ويشمل الاتفاق الجديد توريد زي فرق ليفربول للرجال والنساء والشباب، ولم يكشف النادي الإنجليزي عن التفاصيل المالية للصفقة.

من جانبه، قال بيورن جولدن الرئيس التنفيذي لشركة أديداس، في بيان، "القمصان التي ارتداها اللاعبون خلال الشراكات السابقة كانت من أعظم القمصان التي تمت صناعتها على الإطلاق".

وأضاف جولدن "نحن فخورون بتزويد اللاعبين مرة أخرى بتكنولوجيا متطورة للأداء على أعلى مستوى، ونتطلع إلى إنشاء المزيد من التصميمات الكلاسيكية للجماهير".

ويعتلي ليفربول قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه أرسنال، واقترب كثيرا من تحقيق اللقب لأول مرة منذ 5 سنوات.