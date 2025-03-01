يويفا يغرم ريال مدريد بسبب سلوك مشجعيه ضد مانشستر سيتي
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامة مالية على ريال مدريد، قيمتها 30 ألف يورو بسبب سلوك مشجعيه أمام مانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكشفت صحيفة "ماركا" أن الريال تعرض أيضا، أمس الجمعة، لعقوبة أخرى تقضي بغلق جزء من المدرجات، مع إيقاف التنفيذ.
اقرأ أيضاlist of 2 items
هل تشارك إسبانيا بـ10 أندية في المسابقات الأوروبية الموسم القادم؟
ولم يتضح السلوك الذي قرر (يويفا) معاقبة الريال عليه، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، في 19 فبراير/شباط الماضي لحساب إياب الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وذكر (يويفا) في بيان شديد اللهجة أن النادي الإسباني يمر بفترة اختبار لمدة عامين، وخلالها قد يتم إغلاق 500 مقعد، في إحدى المباريات المقبلة.
وجاء في البيان "سيُفرض إغلاق جزئي لملعب ريال مدريد (ما لا يقل عن 500 مقعد مجاور) خلال المباراة المقبلة التي سيلعبها النادي بصفته صاحب الضيافة، بسبب السلوك التمييزي لجماهيره، ويبقى الإغلاق الجزئي معلّقا لفترة اختبار مدة عامين اعتبارا من تاريخ هذا القرار".
ونجح النادي الملكي في تجاوز عقبة مانشستر سيتي بالفوز عليه بنتيجة (6-3) في مجموع المباراتين، ليتأهل للدور ثمن النهائي من البطولة لمواجهة جاره أتلتيكو مدريد.
وتلعب مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو، بينما ستُجرى مباراة الإياب على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل الروخيبلانكوس.