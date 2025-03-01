"يويفا" يوقف حكما إنجليزيا طرد من التحكيم في إنجلترا بسبب أفعال "شاذة"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة إيقاف الحكم الإنجليزي ديفيد كوت عن ممارسة أي نشاط تحكيمي بالمسابقات الأوروبية حتى يونيو/حزيران 2026، بسبب سلوكه خلال بطولة "يورو 2024".

وقال اليويفا، في بيان، إن كوت منع من التحكيم في المسابقات الأوروبية حتى 30 يونيو/حزيران 2026، لأنه "انتهك القواعد الأساسية للسلوك اللائق وبسبب الإضرار بسمعة رياضة كرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على وجه الخصوص".

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يشار إلى أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي فتحت تحقيقا مع كوت، بعد ظهور مقطع فيديو يظهر فيه وهو يستنشق مسحوقا أبيض في حادثة يزعم أنها حدثت أثناء مشاركته في إدارة مباريات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

واعترف الحكم بتعاطي المخدرات كما اعترف بأنه "مثلي" أيضا، مما أثار الرأي العام الإنجليزي ضده.

وطرد الحكم البالغ من العمر 42 عاما في وقت سابق من رابطة حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي هيئة حكام المباريات الاحترافية بعد خضوعه لتحقيق في سلوكه.

وجرى إيقاف كوت من جانب الرابطة في البداية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهره وهو يدلي بتعليقات مهينة حول فريق ليفربول ومدربه الألماني السابق يورغن كلوب.

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وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 فتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا جديدا في أعقاب مزاعم تفيد بأن كوت ناقش منح بطاقة صفراء قبل مباراة في دوري الدرجة الأولى بين ليدز ووست بروميتش ألبيون في 2019، من أجل استفادة أحد أصدقائه ماليا من المراهنات.