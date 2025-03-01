الغموض يكتنف عودة ميسي إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي اتخذ قراره بشأن مستقبله بعد تكهنات تفيد بأنه يريد العودة إلى فريقه السابق برشلونة.

ويرتبط "البولغا" بعقد مع إنتر ميامي يمتد إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، لكن الشائعات تنامت مؤخرا حول عودته إلى الكامب نو.

وكانت تقارير كشفت أن إدارة النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا تسعى لعودة ميسي الموسم المقبل، وذلك من خلال بيع 3 لاعبين والتفاوض على صفقة إعارة مع إنتر ميامي.

وكشف الصحفي أليكس كاندال، الذي كان أول من أبلغ عن قرار رحيل ميسي عن البارسا، أن النجم الأرجنتيني يتطلع بفارغ الصبر لإعادة التوقيع مع برشلونة واللعب في ملعب نو كامب الجديد. وقيل إن ميسي قال "لا يمكنني التوقف دون أن ألعب أولا في ملعب كامب نو الجديد".

لكن كاتب سيرة ميسي السابق غوليام بالاغي رد على تلك التقارير، قائلا إن عودة ميسي إلى برشلونة "مستحيلة" إلى حد ما طالما أن لابورتا يترأس النادي الكتالوني، وذلك بسبب الخلاف المستمر بينهما إثر الظروف التي أحاطت برحيل ليو عن البلوغرانا.

وكتب بالاغي في حسابه على إكس "هناك بعض الأشياء حول هذه القصة، ينتهي عقد ميسي في نهاية الموسم، ليس لديه أي نية للعودة إلى برشلونة. أود أن أقول إنه من المستحيل (عودته) بينما لابورتا في السلطة. من المرجح أن يقنعه إنتر ميامي بالبقاء في النادي".

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سجل ميسي 672 هدفًا في 778 مباراة مع برشلونة، قبل أن تعرقل المشاكل المالية وقيود الدوري الإسباني توقيعه على صفقة جديدة مع النادي في 2021.

وانضم الدولي الأرجنتيني إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي صيف 2023.