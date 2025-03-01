حاسوب عملاق يتوقع الترتيب النهائي للبريميرليغ

تنبّأ حاسوب عملاق بالترتيب النهائي لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري، وسط مفاجآت صادمة خاصة للعريق مانشستر يونايتد.

ووفق الحاسوب "سيلينغو" (Slingo) فإن ليفربول سيحافظ على صدارته لترتيب البريميرليغ حتى النهاية وسيصل إلى النقطة 92، مما يعني أنه سيتوج بطلا للمسابقة وبالتالي سيشارك مانشستر يونايتد عرش أكثر الفرق تتويجا بالدوري الإنجليزي (20 لقبا).

أما المركز الثاني، فسيبقى في حوزة أرسنال الذي سيبلغ النقطة 81، بينما سيشهد المركزان التاليان مفاجأة كبيرة تتعلق بصاحب المركز الرابع.

ووفق التنبؤ، سيتمكن مانشستر سيتي بطل البريميرليغ في المواسم الأربعة الأخيرة من إنقاذ موسمه الحالي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في النسخة التالية 2025-2026 بعدما سيحسم المركز الثالث لصالحه برصيد 74 نقطة، في حين سيكون المركز الرابع من نصيب بورنموث برصيد 68 نقطة.

أما تشلسي، فيمكن أن يستقر في المركز الخامس برصيد 68 نقطة بفارق الأهداف عن بورنموث، ومع ذلك فمن المحتمل أن يضمن "البلوز" مكانا في دوري الأبطال في الموسم القادم بسبب نجاح الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية هذا الموسم، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

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وفي الوقت نفسه، يتوقع الحاسوب تراجع نتائج كل من نوتنغهام فورست (ثالث الترتيب حاليا) وأستون فيلا وتوتنهام هوتسبير، خاصة الأخيرين اللذين لن يشاركا في المسابقات الأوروبية بالموسم القادم.

أما نوتنغهام فورست ونيوكاسل يونايتد، فمن المحتمل مشاركتهما في الدوري الأوروبي، أما برايتون فسينتقل للمنافسة في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفي الوقت نفسه حملت توقعات الحاسوب أنباء صادمة لمانشستر يونايتد على صعيد موقعه في الجدول، لكنه سيكون سعيدا للغاية بمعرفة أنه سينجو من الهبوط.

وسينهي "الشياطين الحمر" بقيادة البرتغالي روبن أموريم البريميرليغ في المركز الـ16 برصيد 43 نقطة، وسيكون وولفرهامبتون هو الذي يفصل بينه وبين الهبوط.

أما الثلاثي الذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" وفق الحاسوب، فهم ليستر سيتي وإيبسويتش تاون وساوثهامبتون على التوالي.

Supercomputadora pronosticó la tabla final de la Premier League. pic.twitter.com/LmHX9jN5bF — Harold Yepes (@20_hart) February 24, 2025

الترتيب النهائي لمنافسات الموسم الحالي 2024-2025 للبريميرليغ وفق الحاسوب سيلينغو: