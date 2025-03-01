"تصريحاته تحض على العنف والفوضى".. عقوبة قاسية على مورينيو مدرب فنربخشه التركي

أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم قرارا بحرمان جوزيه مورينيو، مدرب فريق فنربخشه، من المشاركة في 4 مباريات كما فرض عليه غرامة مالية، وذلك بعد تعليقات مسيئة ضد الحكام.

وغرم الاتحاد -الخميس الماضي- المدرب البرتغالي البالغ من العمر 62 عاما مبلغ 1.6 مليون ليرة تركية (44 ألف دولار) بعد أن انتقد حكام المباراة في مؤتمر صحفي عقب التعادل السلبي بدون أهداف أمام غلطة سراي في الدوري المحلي، الاثنين الماضي.

ولم يشارك مورينيو في واحدة من المباريات الأربع التي أقيمت الخميس عندما غاب عن مقاعد البدلاء خلال مبارة فوز فنربخشه 4-1 على غازي عنتاب في كأس تركيا.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن فنربخشه استأنف ضد قرار الإيقاف 4 مباريات. وهذا يعني أنه إذا لم بنجح استئناف فنربخشه، فسيغيب عن المباريات الثلاث المحلية القادمة للفريق.

وفي المقابلة التي أجريت معه بعد المباراة الاثنين الماضي، رحب مورينيو بقرار الاستعانة بحكم أجنبي لإدارة المباراة، وأشاد بالحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش على "أدائه الرائع".

وقال مورينيو إنه ذهب إلى الحكم وشكره بعد اللقاء. وعندما رأى الحكم الرابع (التركي) قال مورينيو إنه أخبره بقوله "لو كنت أنت الحكم لكان الأمر كارثيا".

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وعندما سئل عن رأيه في أحد الالتحامات التي قام بها أحد لاعبيه في وقت مبكر من المواجهة، صرح المدرب المثير للجدل بأن الحكم التركي كان يرد ببطاقة صفراء "بعد السقوط المبالغ فيه وقفز مقاعد بدلاء غلطة سراي مثل القرود".

وذكر الاتحاد التركي للعبة أن إيقاف مورينيو والغرامة التي تم فرضها عليه جاءت بسبب "تصريحات مهينة ومسيئة للحكم التركي" واتهامات بإشاعة الفوضى والاضطراب في كرة القدم التركية.

وكشف الاتحاد أن تصريحات مورينيو تنتهك أخلاقيات الرياضة وتحض على العنف والفوضى، وربما تؤدي إلى اندلاع حوادث بين الجماهير.