موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025 ضد ريال سوسيداد في الجولة 26 لليغا وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الأحد الثاني من مارس/آذار على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، وتنطلق الساعة السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، الخامسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

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ويدير المباراة الحكم الإسباني أليخاندرو غونزاليس.

قنوات البث المباشر لمباراة ريال سوسيداد وبرشلونة:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports HD 1 French

beIN Sports 1 FR

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وفاز ريال سوسيداد في مباراة الدور الأول على برشلونة 1-صفر.

ويتفوق برشلونة في مواجهات الفريقين السابقة، إذ فاز في 71 مباراة مقابل 23 انتصارا لسوسيداد، وانتهت 31 مباريات بالتعادل.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة متقدما بنتيجة المواجهة المباشرة على ريال مدريد (الثاني)، ويحتل سوسيداد المركز التاسع بـ34 نقطة.