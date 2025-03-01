وفاة لاعب غرناطة ويوفنتوس السابق عن عمر 32 عاما

توفي نيكو إيدالغو لاعب يوفنتوس وغرناطة وقادش وراسينغ السابق عن عمر 32 عاما، اليوم السبت، بعد فشله في التغلب على مرض السرطان الذي عانى منه لسنوات.

ونعت الأندية السابقة للاعب هيدالغو الذي خاض 73 مباراة مع راسينغ سانتندر بين عامي 2018 و2020، كما قضى فترات مع قادش وغرناطة.

وانضم إلى يوفنتوس عام 2014 لكنه لم يشارك في أي مباراة بالدوري قبل أن يعود إلى غرناطة على سبيل الإعارة مرة أخرى ثم إلى قادش. وبعد انضمامه إلى إكسترامادورا عام 2020، أصيب بسرطان الرئة في العام التالي مما أدى إلى اعتزاله.

وقال سانتندر إن وفاته كانت "خسارة لا يمكن تعويضها"، في حين قال غرناطة: "برحيل نيكو، لم يرحل لاعب كرة قدم ممتاز فحسب، بل رحل أيضا شخص عظيم. "لكن عاطفة زملائه في الفريق ومدربيه والعمال والمديرين وجماهيره تجاهه ستظل حاضرة دائما".

⚫️ El Real Racing Club, consternado por el fallecimiento de su exfutbolista Nico Hidalgo https://t.co/e9qlLMh7WV pic.twitter.com/nrVGBTiat7 — Real Racing Club (@realracingclub) March 1, 2025

وقال نادي قادش في بيان عبر حسابه على إكس "لن ننسى أبدا ابتسامتك وفرحتك. نضالك هو مصدر إلهامنا. ارقد في سلام".

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وصرح إكسترامادورا "نريد أن نعرب عن أعمق تعازينا لعائلته وأصدقائه. نرسل لكم كل حبنا ودعمنا في هذه الأوقات الصعبة".