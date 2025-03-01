نابولي يتعادل مع إنتر ويشعل الصراع في الدوي الإيطالي

انتزع نابولي الثاني تعادلا صعبا 1-1 من ضيفه إنتر المتصدر -السبت- في قمة المرحلة السابعة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة القدم التي شهدت اهدار أتلانتا الثالث المزيد من النقاط على أرضه بتعادله سلبيا مع فينيتسيا صاحب المركز قبل الأخير.

وبقي إنتر متصدرا برصيد 58 نقطة مقابل 57 لنابولي و55 لأتلانتا.

في المباراة الأولى، دخل نابولي المباراة على ملعبه "دييغو ارماندو مارادونا"، وهو لم يفز في آخر 4 مباريات في الدوري فتعادل مع روما 1-1 ومع أودينيزي بالنتيجة ذاتها ومع لاتسيو 2-2 وخسر أمام كومو 1-2.

نجح إنتر حامل اللقب الموسم الماضي، في التقدم من أول فرصة حقيقية للفريقين في المباراة عندما احتسب الحكم ركلة حرة للضيوف اثر مخالفة على الظهير الهولندي دنزل دومفريس، انبرى لها فيديريكو دي ماركو بيسراه لتعانق الشباك (22) مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم في الدوري.

وفي الشوط الثاني، نجح نابولي في إدراك التعادل عبر البديل الدنماركي فيليب بيلينغ قبل النهاية بثلاث دقائق عندما وصلته الكرة داخل المنطقة من السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا فسددها باتجاه المرمى ليتصدى لها مارتينيس لكنها ارتدت اليه فأعادها داخل الشباك.

يذكر أن نابولي لا يشارك في المسابقات الأوروبية هذا الموسم خلافا لإنتر الذي يواجه فينورد روتردام الهولندي في الدور ثمن النهائي منتصف الأسبوع المقبل.

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أتلانتا يواصل اهدار النقاط

وفي المباراة الثانية، أهدر أتلانتا المزيد من النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي على أرضه مع فينيتسيا المتواضع.

وفشل أتلانتا بالتالي في الفوز على أرضه في آخر خمس مباريات وتحديدا منذ مطلع العام الحالي ما ساهم في تراجع حظوظه في إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وقال المدرب جان بييرو غاسبيرني بعد اللقاء "عندما نلعب في مواجهة هذا النوع من الفرق على أرضنا، يتعين علينا التعامل مع الدفاعات المتأخرة".

وأضاف "لاعبو فريقي بذلوا قصارى جهودهم لكن الفترة الحالية صعبة على الجميع وهذا الأمر يظهر أيضا على فرق المقدمة".