ميسي يكشف سر انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، عن سر انتقاله إلى الفريق الأميركي في صيف عام 2023 بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ميسي أمام خيارات عديدة في تلك الفترة، وهي توقيع عقد جديد مع الفريق الباريسي أو العودة إلى ناديه الأم برشلونة أو الانتقال للهلال السعودي الذي قدّم له عرضا ماليا خُرافيا، لكن "البرغوث" اختار التوقيع لإنتر ميامي.

وقال ميسي في مقابلة مع منصة "أبل ميوزك" (Apple Music) "إنتر ميامي جذبني فالنادي ينمو ويتطور، أردت المجيء إلى هنا للمساهمة في جعله يكبر، وأيضا لإعطاء الدوري الأميركي قوة أكبر كعلامة تجارية عالمية".

Leo Messi joins @zanelowe for a not-to-be-missed conversation about life, football, and music. Watch it now and catch Messi and @InterMiamiCF on @AppleTV with #MLSSeasonPass. https://t.co/n7Wpy1fAgx pic.twitter.com/fXFUE7R87z

— Apple Music (@AppleMusic) February 28, 2025