ميسي يكشف سر انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، عن سر انتقاله إلى الفريق الأميركي في صيف عام 2023 بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ميسي أمام خيارات عديدة في تلك الفترة، وهي توقيع عقد جديد مع الفريق الباريسي أو العودة إلى ناديه الأم برشلونة أو الانتقال للهلال السعودي الذي قدّم له عرضا ماليا خُرافيا، لكن "البرغوث" اختار التوقيع لإنتر ميامي.

وقال ميسي في مقابلة مع منصة "أبل ميوزك" (Apple Music) "إنتر ميامي جذبني فالنادي ينمو ويتطور، أردت المجيء إلى هنا للمساهمة في جعله يكبر، وأيضا لإعطاء الدوري الأميركي قوة أكبر كعلامة تجارية عالمية".

وأضاف "كنت أفكر دائما في خوض تحدٍّ جديد من خلال الدوري الأميركي، وأرغب في ذلك دائما، هو دوري سريع وبدني، وهناك العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين الذين ينضمون إليه الآن".

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وتطرّق ميسي إلى طريقة لعب الفرق الأميركية "كل الفرق هنا تحاول الهجوم، الجميع يريد تسجيل الأهداف، لذا تكون المباريات مفتوحة".

وعن مشاركة إنتر ميامي في البطولة الموسّعة من كأس العالم للأندية تحدث ميسي "إنه أمر مهم جدا للنادي وللدوري الأميركي، هذه فرصة عظيمة لإثبات تطور البطولة المحلية، خاصة مع مشاركة فريقين".

وزاد "هذه فرصة لجذب المزيد من اللاعبين الموهوبين، كرة القدم مختلفة عن باقي الرياضات في الولايات المتحدة وأعتقد أنها تحتاج إلى إدارة مختلفة، هناك فرصة حقيقية لتغيير العقلية الأميركية للدفع ببطولة الدوري إلى الأمام".

وعند سؤاله عن أهدافه الحالية مع إنتر ميامي، أجاب "الفريق الحالي بُني للفوز بالألقاب وهذا هو هدفنا، لقد تأقلم اللاعبون الجدد جيدا مع الشباب الموجودين، لذا فالهدف هو الاستمرار في المنافسة وتحقيق البطولات، نريد مساعدة النادي على النمو ومنح اللاعبين الشباب الفرصة لتحقيق أحلامهم".

ومنذ انتقاله إلى إنتر ميامي ظهر ميسي بقميص الفريق في 42 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 36 هدفا وأهدى زملاءه 20 تمريرة حاسمة، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

كما قاد ميسي إنتر ميامي للتتويج بأول لقبين في تاريخ النادي، الأول هو كأس الدوريات 2023، والثاني درع المشجعين (كأس يُمنح للفريق الذي ينهي الموسم العادي بأعلى النقاط) بعد حصده 74 نقطة في موسم 2024، وهو رقم قياسي في تاريخ الدوري الأميركي.

وتحدّث ميسي عن مستقبله في ظل ارتباط اسمه بالعودة إلى برشلونة بعد نهاية عقده مع إنتر ميامي نهاية العام الجاري "أشعر أنني بحالة جيدة الآن، وأستمتع بكل لحظة في مسيرتي، أستمتع بالنادي، المباريات، الأصدقاء، العائلة، أنا شخص لا يفضّل استباق الأمور، لذا أنا أعيش اللحظة فقط وأستمتع بها".