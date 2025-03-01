موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فريق ريال مدريد ضد ريال بيتيس في المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم السبت الأول من مارس/آذار على ملعب بينتو فيامارين، وتبدأ الساعة الـ11 والثامنة النصف مساء (20:30) بتوقيت قطر والسعودية، السابعة والنصف مساء (22:30) بتوقيت مصر، ويديرها الحكم الإسباني أليخاندرو خوسيه هيرنانديز.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports HD 2 French

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في الليغا، خلف برشلونة المتصدر، بينما يملك ريال بيتيس سجلا من 9 انتصارات و8 تعادلات ومثلها هزائم من أصل 25 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، بإجمالي 35 نقطة في المركز السابع متساويا في النقاط مع رايو فايكانو صاحب المركز السادس.

يتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ56 انتصارا مقابل 23 لبيتيس، وانتهت 28 مباراة بالتعادل.

التشكيلة الأساسية المحتملة لريال بيتيس:

أدريان، سابالي، بارترا، يورينتي، رودريغيز، كاردوسو، ألتيميرا، أنتوني، إيسكو، جي رودريغيز، هيرنانديز.

التشكيلة الأساسية المحتملة لريال مدريد:

كورتوا، فاسكيز، أسينسيو، روديغر، ميندي، تشواميني، مودريتش، فالفيردي، رودريغو، مبابي، فينيسيوس.