موعد مباراة الاتحاد ضد الأخدود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاتحاد والأخدود في المرحلة الـ23 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2024-2025، والقنوات الناقلة للمباراة.

تقام المباراة اليوم الأحد الثاني من مارس/آذار الجاري على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة)، وتبدأ الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (التاسعة بتوقيت القاهرة).

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وانتهت مباراة الدور الأول بالدوري بفوز الاتحاد على الأخدود 2-1.

قنوات البث المباشر لمباراة الاتحاد والأخدود

البث المباشر للمباراة سيكون على القناتين التاليتين:

SSC1 HD (تعليق مشاري القرني)

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويتصدر الاتحاد قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام الهلال صاحب المركز الثاني والذي سقط على ملعبه أمام الأهلي

ويتطلع الأخدود صاحب المركز 17 (قبل الأخير) برصيد 16 نقطة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد، من أجل الهروب من شبح الهبوط.

والتقى الفريقان 5 مرات سابقا وكان التفوق من نصيب الاتحاد الذي فاز بجميع المواجهات.