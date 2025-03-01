سيتي ينهي مغامرة بليموث ويتأهل لربع نهائي كأس إنجلترا

أنهى مانشستر سيتي مغامرة بليموث أرغايل المنتمي لدوري الدرجة الثانية ليتأهل إلى دور الـ8 بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السبت.

وسجل الشاب نيكو أوريلي هدفين من ضربتي رأس ليعيد سيتي إلى المباراة بعدما وضع مكسيم تالوفيروف فريقه بليموث في المقدمة. لكن بليموث لم يتمكن من تكرار الإنجاز الذي حققه في الدور الرابع عندما تغلب على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سيتي قد تأخر في النتيجة قبل أن يفوز على ليتون أورينت المنتمي للدرجة الثالثة في الجولة الماضية من المسابقة.

وفي مباراة اليوم، سجل أوريلي هدف التعادل مستغلا عرضية كيفن دي بروين في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول وفرض سيتي حصارا حول منطقة بليموث في الشوط الثاني قبل أن يسجل أوريلي الهدف الثاني مستغلا ركلة ركنية لعبها فيل فودن في الدقيقة 76. واختتم دي بروين التسجيل في الدقيقة الأخيرة من مسافة قريبة.