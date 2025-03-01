تلف أكثر من 200 ميدالية فاز الرياضيون بها في أولمبياد باريس

تلقت دار السك الفرنسية 220 طلبا لاستبدال الميداليات "المعيبة" التي فاز بها الرياضيون في الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024، وفقا لما علمت وكالة فرانس برس أمس الجمعة.

اشتكى الرياضيون من أن ميدالياتهم بهت لونها أو تعرضت للتشقق، وأحيانا في غضون أسابيع من انتهاء الألعاب العام الماضي.

وجاء في بيان دار السك الفرنسية أنها "استبدلت بعض الميداليات وتُواصل عملية الاستبدال بناء على طلب الرياضيين".

من جانبها، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في يناير/كانون الثاني أنها ستقوم بشكل منهجي باستبدال الميداليات "المعيبة"، في حين تفضّل دار السك الفرنسية وصفها بأنها "تضررت" بدلا من ذلك.

وأضافت أنها "قامت بكل ما في وسعها منذ أغسطس/آب 2024 لضمان استبدال الميداليات المعنية"، مؤكدة أن الميداليات البديلة ستكون مطابقة للأصلية، ولكن ستضاف طبقة من الورنيش الواقي لتعزيز متانتها.

ولجأ بعض الرياضيين من أولمبياد باريس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور توضح حالة ميدالياتهم.

وتمثل الميداليات الـ220 التي ستُستبدل نسبة 4% من إجمالي 5084 ميدالية مُنحت في أولمبياد وبارالمبياد باريس.