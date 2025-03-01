بنزيمة يوجّه الضربة الثالثة لرونالدو خلال أسبوع

يبدو أن العلاقة بين الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة السعودي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في طريقها إلى التوتر أكثر وربما إلى النهاية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر حسابها على منصة "إكس" أن بنزيمة ألغى متابعته لحساب رونالدو على "إنستغرام".

وقالت "ألغى كريم بنزيمة متابعة كريستيانو رونالدو على إنستغرام، مما يشير إلى أن العلاقة بينهما ليست على ما يُرام".

وأضافت "ما يزال رونالدو يتابع بنزيمة" على الأقل حتى ساعة كتابة هذه السطور، ثم تساءلت "هل انتهت الصداقة بينهما؟".

وربما تتضح الصورة أكثر عندما يتواجه اللاعبان في مباراة النصر والاتحاد المقررة مطلع شهر مايو/أيار المقبل في قمة الجولة الـ30 من دوري "روشن" السعودي.

ويُعد هذا التصرّف المثير للجدل هو الثالث من قبل بنزيمة (36 عاما) ضد رونالدو (40 عاما) في ظرف أسبوع واحد فقط.

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أول المواقف من قبل بنزيمة جاء في إطار رده على التصريحات التي أدلى بها رونالدو الشهر الماضي والتي قال فيها إنه اللاعب الأفضل والأكثر تكاملا في تاريخ كرة القدم.

وعندما سُئل بنزيمة عن رأيه في ذلك أجاب "كل شخص يمكنه قول ما يريده إن كان يظن أنه الأفضل في التاريخ. بالنسبة لي، الأفضل هو البرازيلي رونالدو نازاريو".

Cristiano Ronaldo é o melhor da história? Benzema tá fechadão com o nosso Ronaldo! 🤩 O jogador do Al-Ittihad disse que não é muito chegado a comparações, mas respeita a opinião do português, mesmo pensando diferente. pic.twitter.com/mUndUkgM0e — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) February 23, 2025

وأضاف "لا أرغب في إجراء المقارنات بين اللاعبين، لأن كل شخص لديه قصته الخاصة التي يريد أن يرويها ويثبت أنه الأفضل".

أما الثاني فجاء بعدما نشر بنزيمة صورة للظاهرة رونالدو عبر خاصية الستوري بحسابه على إنستغرام، وهو ما عدّه آخرون تأكيدا لتصريحات اللاعب الفرنسي الأخيرة.

أما ثالث هذه التصرفات فكانت إلغاء بنزيمة متابعة حساب كريستيانو على إنستغرام.

يُذكر أن بنزيمة وكريستيانو رونالدو تزاملا لفترة طويلة في ريال مدريد الإسباني بين موسمي 2009-2010 حتى 2017-2018.

وخلال هذه الفترة خاض اللاعبان 342 مباراة مع النادي الملكي بجميع البطولات بواقع 22 ألفا و367 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وفي هذا العدد الكبير من المباريات قاد اللاعبان ريال مدريد للفوز في 240 مباراة مقابل 45 هزيمة و57 نتيجة تعادل.

وأحرز رونالدو 47 هدفا بتمريرات حاسمة من بنزيمة، في حين هزّ الفرنسي شباك المنافسين 29 مرة بصناعة من النجم البرتغالي، ليصل إجمالي ما سجله اللاعبان سويا إلى 76 هدفا.

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كما قاد اللاعبان ريال مدريد لتحقيق العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني مرتين وكأس العالم للأندية 3 مرات.