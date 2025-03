بنزيمة يوجّه الضربة الثالثة لرونالدو خلال أسبوع

يبدو أن العلاقة بين الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة السعودي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في طريقها إلى التوتر أكثر وربما إلى النهاية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية عبر حسابها على منصة "إكس" أن بنزيمة ألغى متابعته لحساب رونالدو على "إنستغرام".

IS THE FRIENDSHIP OVER!?❌

Karim Benzema unfollowed Cristiano Ronaldo on IG, suggesting things aren’t great between them. 📲

Meanwhile, Cristiano still follows him. 😔#cr7 #cristianoronaldo #ronaldo #benzema #karimbenzema #friendship #realmadrid pic.twitter.com/CmIfLF5IQ3

— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) February 28, 2025