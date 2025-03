السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف مباريات بطولة كأس الاتحاد التي تتزامن مع موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، لفترة وجيزة من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لكسر صيامهم.

وجاء في بيان قصير نشره الاتحاد الإنجليزي وأبرزته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "سيتوقف اللعب خلال منافسات كأس الاتحاد لبعض الوقت حتى يتسنى للاعبين الصائمين الإفطار".

وأضاف: "سيتم الاتفاق مسبقا على توقيت حدوث ذلك، لكن هذا التوقف لن يُستخدم كاستراحة لشرب الماء بالنسبة للفريق بالكامل، أو اعتباره وقتا مستقطعا لأغراض تكتيكية".

ومن بين المباريات التي ستتزامن مع موعد الإفطار في إنجلترا مواجهتي مانشستر سيتي ضد بليموث المقررة اليوم، وكذلك مانشستر يونايتد ضد فولهام غدا الأحد.

وتنطلق مباراة السيتي وبليموث عند الساعة 17:45 بتوقيت غرينتش أي قبل دقيقتين فقط من موعد الإفطار، بينما تبدأ مباراة اليونايتد وفولهام الأحد عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، ما يعني أن موعد الإفطار سيكون في الشوط الثاني وبالتحديد عند الساعة 17:49.

يُذكر أن بعض الفرق المتبقية في كأس الاتحاد الإنجليزي تضم في صفوفها لاعبين مسلمين وهم:

وبالإضافة إلى هذه الأسماء، فإن النمساوي ميرون موسليتش مدرب بليموث يعتنق الدين الإسلامي أيضا.

وهنّأ الحساب الرسمي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على منصة "إكس" المسلمين بحلول شهر رمضان.

ونشر الحساب "رمضان مبارك لجميع أصدقائنا وعائلتنا وجماهيرنا المسلمين، أطيب التمنيات لكم في هذا الشهر المبارك".

Ramadan Mubarak to all our Muslim friends, family and supporters. Best wishes to you for the holy month of Ramadan ☪️ pic.twitter.com/N1oxPQ4Ny9

ويشهد شهر رمضان إقامة جولة أخرى من أعرق البطولات الإنجليزية، إذ ستلعب مباريات الدور ربع النهائي في 29 و30 مارس/آذار الحالي، ما يعني أنه على الأقل ستُقام مباراتين أخريين في الشهير الفضيل.

ولا يُعد هذا الأمر غريبا على كرة القدم الإنجليزية، إذ اتخذ الدوري الإنجليزي الممتاز إجراءات مماثلة في السنوات الأخيرة حيث سمح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال توقف اللعب الطبيعي كلعب رمية تماس أو ضربة مرمى أو ركلة حرة مباشرة.

وكان الدوري الأسترالي قد سمح مجددا للاعبين المسلمين بتناول الإفطار سريعا خلال المباريات في شهر رمضان، من خلال إيقاف اللعب لمدة 90 ثانية.

During the holy period of Ramadan, practising Muslims abstain from eating and drinking between dawn and sunset.

A-Leagues players and officials observing will be able to break their fast during matches. pic.twitter.com/KicWrKP6Zn

— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) February 27, 2025