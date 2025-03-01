إصابة مروعة لماتيتا مهاجم كريستال بالاس بكأس الاتحاد الإنجليزي

نُقل الفرنسي جان فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي إلى المستشفى إثر تدخل عنيف من جانب حارس ميلوول (3-1) السبت خلال مباراة الفريقين في مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.

وخرج حارس ميلوول ليام روبرتس من مرماه رافعا ساقه إلى الأمام قبل أن يصدم رأس ماتيتا بعنف.

وتلقى ماتيتا الفائز بالميدالية الفضية مع المنتخب الفرنسي في الألعاب الأولمبية الصيف الماضي، العلاج لدقائق عدة قبل أن ينقل على حمالة خارج الملعب ومنه إلى المستشفى وقد وضع على وجهه قناعا للتنفس الاصطناعي بحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية التي لم تكشف عن المزيد من التفاصيل عن حالته الصحية.

ويتألق ماتيتا بشكل لافت في صفوف الفريق اللندني وقد سجل 8 أهداف منذ مطلع العام الحالي.

وعلق رئيس نادي كريستال بالاس ستيف باريش على الحادثة بقوله "ما نعرفه حتى الآن بأنه تعرض لجرح عميق وراء أذنه وإصابة في الرأس. بطبيعة الحال، هو موجود الآن في المستشفى وبالتالي نأمل خيرا".

This ‘tackle’ on Mateta. Jesus Christ 😳 pic.twitter.com/0FetMDxOkP — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) March 1, 2025

وتابع: "إنه التدخل الأعنف الذي رأيته على ملعب كرة قدم، وأعتقد أنه يتعين عليه (حارس المرمى) أن يراجع ما قام به لأنه عرّض حياة زميل له لخطر كبير، من خلال تدخل مماثل".

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وقارن باريش بين هذا التدخل وحادثة مونديال 1982 عندما خرج حارس مرمى ألمانيا الغربية توني شوماخر بعنف بركبته على رأس المدافع الفرنسي باتريك باتيستون.

وانتقد رئيس كريستال بالاس حكم المباراة مايكل أوليفر الذي لم يرفع البطاقة الحمراء مباشرة في وجه حارس ميلوول لكنه فعل ذلك فقط بعد تدخل تقنية الفيديو (فار)، بقوله "لا أدري لماذا احتاج الحكم للذهاب إلى الشاشة لكي يتأكد من ذلك، ليس لدي أي فكرة".