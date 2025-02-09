رياضة

موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني وقنوات البث المباشر

كومبو: لاعب اشبيلية Dodi Lukebakio vs lamine yamal لاعب برشلونة Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Sevilla - Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spain - September 29, 2023 FC Barcelona's Lamine Yamal celebrates after Sevilla's Sergio Ramos scores an own goal and FC Barcelona's first REUTERS/Albert Gea Soccer Football - LaLiga - FC Barcelona v Sevilla - Estadi Olimpic Lluis Companys, Barcelona, Spain - October 20, 2024 Sevilla's Dodi Lukebakio REUTERS/Albert Gea
لامين جمال موهبة برشلونة (يمين) ولوكيباكيو مهاجم اشبيلية (وكالات)
9/2/2025

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد إشبيلية في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث المباشر للمباراة.

تقام المباراة اليوم الأحد في الثامن من فبراير/شباط الحالي على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، وتبدأ الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة، والدوحة والعاشرة بتوقيت القاهرة (22:00)، والساعة الثامنة بتوقيت غرينتش (20:00). ويدير المواجهة الحكم أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز.

وسيسعى البلوغرانا إلى تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر حاليا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني -الذي ينافس بقوة على اللقب- مع تبقي 18 مباراة على نهاية الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

البث الحي والمباشر للمباراة سيكون على القنوات التالية:

  • beIN Sports HD 1 (تعليق حفيظ الدراجي)
  • beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

ويتفوق البارسا على منافسه إشبيلية في المواجهات السابقة بـ75 انتصارا مقابل 20 لإشبيلية، وانتهت 28 مباراة بالتعادل.

تشكيلة برشلونة المحتملة

تشيسني؛ كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي؛ كاسادو، بيدري؛ جمال، غافي، رافينها؛ ليفاندوفسكي.

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تشكيلة إشبيلية المتوقعة

نايلاند؛ سانشيز، بادي، غوديلي، بيدروزا؛ شاول، لوكونجا، سو؛ لوكيباكيو، روميرو، فارغاس.

المصدر : الألمانية + الجزيرة + وكالات

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