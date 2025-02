شاهد.. ساديو ماني نجم النصر السعودي يشارك في اعتناق شخص للإسلام

يبدو أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي مصر على تأكيد تواضعه وحبه لعمل الخير، ليس فقط في مسقط رأسه بل أيضا في السعودية.

فاللاعب المحبوب -الذي ساهم في بناء مستشفيات ومدارس في قرية "بامبالي" السنغالية- كان حاضرا خلال اعتناق أحد الأشخاص للدين الإسلامي، داخل أحد مساجد السعودية.

وانتشر كالنار في الهشيم، الفيديو الذي ظهر فيه ماني مرتديا عباءة سوداء، حيث شارك في هذه اللحظة، التي أعلن خلالها الشخص الجديد دخوله الإسلام.

وأشار ناشطون وعدة حسابات مقربة من نادي النصر أن الشخص الذي "اعتنق الإسلام صديق لماني وقدم من ألمانيا إلى السعودية قبل أسبوع، وهو من طلب اعتناق الإسلام بسبب المعاملة الطيبة التي تلقاها من نجم نادي النصر".

وكان "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن ماني أصبح أول لاعب دولي أجنبي يتطوع مع المركز.

Sadio Mane contributed to the conversion of one of his acquaintances to Islam because of his good treatment of him.

The individual arrived in Saudi Arabia about a week ago from Germany with his family and asked him to help him convert to Islam. pic.twitter.com/CFFEpZztOo

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) February 9, 2025