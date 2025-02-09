رياضة|عربي

شاهد.. ساديو ماني نجم النصر السعودي يشارك في اعتناق شخص للإسلام

ساديو ماني يحضر إعتناق أحد الأشخاص للإسلام
ساديو ماني (يرتدي عباءة سوداء) معروف بتواضعه وحبه لعمل الخير (مواقع التواصل)
9/2/2025

يبدو أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي مصر على تأكيد تواضعه وحبه لعمل الخير، ليس فقط في مسقط رأسه بل أيضا في السعودية.

فاللاعب المحبوب -الذي  ساهم في بناء مستشفيات ومدارس في قرية "بامبالي" السنغالية- كان حاضرا خلال اعتناق أحد الأشخاص للدين الإسلامي، داخل أحد مساجد السعودية.

وانتشر كالنار في الهشيم، الفيديو الذي ظهر فيه ماني مرتديا عباءة سوداء، حيث شارك في هذه اللحظة، التي أعلن خلالها الشخص الجديد دخوله الإسلام.

وأشار ناشطون وعدة حسابات مقربة من نادي النصر أن الشخص الذي "اعتنق الإسلام صديق لماني وقدم من ألمانيا إلى السعودية قبل أسبوع، وهو من طلب اعتناق الإسلام بسبب المعاملة الطيبة التي تلقاها من نجم نادي النصر".

وكان "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"، أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن ماني أصبح أول لاعب دولي أجنبي يتطوع مع المركز.

إعلان

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان