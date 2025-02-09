طرد سيبايوس لاعب ريال مدريد وركلة جزاء أتلتيكو.. خبير تحكيمي يحسم الجدل

لم يغب الجدل التحكيمي عن ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو في الجولة 23 من الليغا، وشهدت المباراة العديد من اللقطات المثيرة للجدل.

وحسم التعادل 1-1 مباراة ريال وأتلتيكو مدريد -أمس السبت- ليظل الأول في صدارة الترتيب والثاني وصيفا له، في حين كان برشلونة ثالث الترتيب هو المستفيد الأبرز.

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وبدأت الإثارة مبكرا في المباراة حينما تدخل داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد بقوة مفرطة ضد بابلو باريوس لاعب أتلتيكو، لكن الحكم سيزار سوتو غرادو اكتفى بمنحه بطاقة صفراء.

🖥️💥 El VAR perdonó la expulsión a Ceballos. 👉🏻 Ceballos, pudiendo jugar el balón, clava los tacos en el tobillo de Barrios de forma intencionada. ❌ ES ROJA DIRECTA. ▪️ De haber sido un contacto fortuito fruto de la disputa del balón, sería una acción de amarilla. pic.twitter.com/bbuxdWSM6j — Archivo VAR (@ArchivoVAR) February 8, 2025

وبحسب الحكم الدولي السابق ومحلل إذاعة "كادينا سير" حاليا إيتورالدي غونزاليس، فإن سيبايوس كان يستحق الطرد المباشر وليس البطاقة الصفراء.

وقال غونزاليس "الحالة تستوجب الطرد لأن سيبايوس لم يذهب إلى الكرة. من الواضح أنه داس قدم باريوس".

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وأضاف "كان يجب على حكام الفيديو المساعد استدعاء حكم الساحة بسبب تلك اللقطة لاتخاذ القرار الصحيح وهو الطرد".

وبعد 8 دقائق من لقطة سيبايوس، احتسب سوتو غرادو ركلة جزاء لصالح أتلتيكو، بسبب تدخل الفرنسي أوريلين تشواميني على سامويل لينو لاعب أتلتيكو في منطقة الجزاء، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفار بناء على طلب حكم الفيديو بورغوس بينغويتكسيا، وسجل منها الأرجنتيني خوليان ألفاريز هدف التقدم.

ومن وجهة نظر إيتورالدي، فإن قرار احتساب ركلة جزاء كان صحيحا، وأوضح بشأن ذلك "تقول لجنة التحكيم، المسؤولة عن معايير التحكيم، إن دخول المدافع على قدم المنافس داخل منطقة الجزاء أثناء التنافس على الكرة يستوجب احتساب ركلة جزاء".

بعد العودة للـ"VAR" الحكم يمنح أتلتيكو مدريد ركلة جزاء ينفذها جوليان ألفاريز بنجاح#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد #أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/OA5GHPZjJD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2025

وتابع "بسبب ذلك التدخل لا يستطيع لاعب أتلتيكو الاستمرار في مرحلة الهجوم، وبالتالي قرار الحكم كان سليما".

يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده بهذا التعادل إلى 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، مقابل 49 نقطة لأتلتيكو، بينما يملك برشلونة 45 نقطة.

ويحل الفريق الكتالوني اليوم ضيفا على إشبيلية، وإذا فاز سيقلص الفارق إلى نقطتين عن ريال مدريد ونقطة واحدة عن أتلتيكو.

قناة ريال مدريد تهاجم التحكيم

وبعد المباراة هاجمت قناة ريال مدريد التلفزيونية التحكيم، مؤكدة أنه حرم الفريق من كسب النقاط الثلاثة، بسبب الأخطاء التي وقع فيها.

وقالت "لا يوجد ركلة جزاء على الإطلاق، الكرة كانت قد مرت بالفعل، ولينو هو من ذهب للبحث عن تشواميني".

وتابعت "المشكلة هي أنهم أوقفوا الصورة لجعل الأمر يبدو وكأن النجم الفرنسي يدوس قدمه. إنهم يتلاعبون بالصور من غرفة الفار، حتى يجعلوا رأس حذاء تشواميني فوق قدم لينو، إذا شاهدت اللقطة بعد ذلك ستدرك أن سامويل لينو يغوص بطريقة غير طبيعية".