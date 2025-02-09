سيميوني مدرب أتلتيكو يتحدث عن حكم مواجهة ريال مدريد ويشيد ببرشلونة

أثنى الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد على الحكم سيزار سوتو غرادو بعد الجدل الذي أثير قبل مواجهة ريال مدريد بعد الشكوى التي تقدم بها الأخير ضد حكام الدوري الإسباني.

ولم يستغل أتلتيكو الفرص التي سنحت له لتعزيز تقدمه في الشوط الأول بعدما افتتح خوليان ألفاريز التسجيل من ركلة جزاء، ونجح كيليان مبابي في إدراك التعادل بعد 5 دقائق من الاستراحة، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وأثنى سيميوني على الحكم سيزار سوتو غرادو بعد الجدل الذي أثير قبل المباراة بعد الشكوى التي تقدم بها ريال مدريد ضد حكام الدوري.

واحتج الفريقان على قرارات تحكيمية في "ديربي" العاصمة الإسبانية، إذ طالب لاعبو أتلتيكو بطرد داني سيبايوس إثر تدخله على بابلو باريوس، في حين اعترض ريال على ركلة الجزاء التي سجل منها أتلتيكو هدف التقدم.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد (فار) بعدما دهس أوريلين تشواميني قدم سمويل لينو داخل المنطقة.

وقال سيميوني "أعتقد أن الحكم تعامل مع المباراة بأفضل صورة ممكنة.. بالنسبة للبعض، كان سيبايوس يستحق بطاقة حمراء مباشرة.. على الأقل أعتقد أن الواقعة كانت تستحق المراجعة مع حكم الفيديو المساعد، وقد يختلف آخرون".

وأضاف "اتخذ الحكم قراره وظن القائمون على تقنية حكم الفيديو المساعد أنهم ليسوا في حاجة لاستدعاء الحكم. في النهاية، أعتقد أنه أبلى بلاء حسنا في المجمل".

إشادة ببرشلونة

وأشار سيميوني إلى أنه "يجب أن أعترف أن برشلونة هو الفريق الأفضل في الدوري الإسباني هذا الموسم، يلعبون أفضل كرة قدم، إذا فازوا غدا (الليلة)، ستكون بطولة صعبة بالنسبة لنا. أعتقد أن برشلونة هو الأفضل وهو الأقرب لتحقيق اللقب".

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وتابع "يهاجمون بشكل جيد، وسرعة لاعبيه خرافية، ويلعبون بشكل جيد كفريق".

إهدار الفرص

وقال مدرب أتلتيكو مدريد إن فريقه دفع ثمن إهدار الفرص، وأوضح "لعبنا شوطا أول جيدا جدا، لكننا لم نستغل الفرص التي صنعناها.. لم نتعامل مع تلك الفرص على أفضل نحو ممكن. أدى هذا إلى التعادل رغم الشعور في عدة لحظات في المباراة أن بمقدورنا الفوز بها".

وأشار إلى أنه "بعدما سجل المنافس مبكرا في الشوط الثاني، سدد في العارضة ولعب بقوة أكبر بعد ذلك.. بعد نحو 20 دقيقة، استعدنا السيطرة نوعا ما وسنحت لنا فرصنا.. انتهت المباراة بالتعادل، وربما يظن الفريقان أنهما يستحقان المزيد".