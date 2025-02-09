بنحو 60 ألف دولار.. الاتحاد يطالب بحكام أجانب لإدارة مواجهته ضد الهلال

تقدم نادي اتحاد جدة بطلب لاتحاد الكرة السعودي من أجل الاستعانة بحكام أجانب خلال مواجهته الهلال يوم 22 فبراير/شباط الجاري في الجولة الـ22 من دوري روشن.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الرياضية" عن مصادر لم تسمها القول إن الاتحاد طلب الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي أيضا خلال مباراة الفريق أمام الوحدة في الجولة الـ20 يوم السبت المقبل.

وأضاف أن إدارة النادي أنهت بالفعل إجراءات تحويل المبالغ المالية المطلوبة إلى حساب الاتحاد السعودي.

وأصدر الاتحاد السعودي للعبة، مطلع الموسم الجاري، بيانا عبر منصة "إكس"، جدد فيه اشتراط التقدم قبل 14 يوما من موعد المباراة في حالة الرغبة في الاستعانة بطاقم تحكيم أجبني، مبينا أن تكلفة الاستعانة بـ4 حكام أجانب تبلغ 175 ألف ريال، في حين تبلغ قيمة الطاقم المكون من 5 حكام (يضاف إليهم حكم تقنية الفار) 219 ألف ريال (60 ألف دولار).

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال.