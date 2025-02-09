ليفربول يخسر أمام فريق مغمور في أكبر مفاجأة بكأس الاتحاد الإنجليزي

أطاح فريق مغمور متعثر في دوري الدرجة الثانية بمنافسه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد فوزه عليه 1-صفر في الدور الرابع للمسابقة بملعب هوم بارك اليوم الأحد.

وحقق فريق بليموث أكبر مفاجأة في كأس الاتحاد الإنجليزي حتى الآن بهزيمته للمرشح الأبرز للتتويج بلقب البريميرليغ هذا الموسم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 53 بعد أن حصلوا على ركلة جزاء بسبب لمسة يد ضد لاعب الوسط الهجومي هارفي إليوت.

وتقدم رايان هاردي لتنفيذ ركلة الجزاء بنجاح في شباك كيفن كيليهير حارس ليفربول.

ولم يلعب ليفربول بإيقاعه المعهود وسدد مرة واحدة فقط على المرمى في الشوط الأول، إذ أنقذ حارس مرمى بليموث كونور هازارد تسديدة جيمس ماكونيل من مسافة بعيدة في الدقيقة 36.

وفي الوقت نفسه، لم تكن هناك مفاجأة في المباراة الأخرى بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، إذ تغلب ولفرهامبتون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز على بلاكبيرن روفرز المنتمي للدرجة الثانية 2-صفر في ملعب إيوود بارك.