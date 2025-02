لكمة عنيفة تنهي حياة الملاكم الأيرلندي جون كوني

توفي الملاكم الأيرلندي جون كوني عن عمر يناهز (28 عاما) بعد أسبوع من تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ خلال دفاعه عن لقبه في وزن الريشة السوبر في الأول من فبراير/شباط، وفقا لما أعلن مروّج أعماله مارك دنلوب.

وعانى كوني الذي كان يقبع في العناية المركزة من نزيف في الدماغ بعد نزاله ضد الويلزي ناثان هاولز في وزن الريشة السوبر في قاعة أولستر في بلفاست.

وأوقف الحكم النزال في الجولة التاسعة قبل نقل كوني إلى المستشفى.

Rest-In Peace 🕊️ John Cooney#Boxing is an amazingly BRUTAL sport. Fans always take for granted the dangers these fighters face in the ring.

A fighter shouldn’t be taking 20+ punches to the face with no counters. His team & ref needed to do better. #CooneyHowells pic.twitter.com/FO44s8Erlb

— 🐱Cat_Boxing🥊Death2Project25’💀 (@CatACor21) February 8, 2025