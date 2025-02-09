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لكمة عنيفة تنهي حياة الملاكم الأيرلندي جون كوني

DUBLIN, IRELAND - NOVEMBER 25: John Cooney celebrates with the Celtic Super Featherweight title belt after victory in the Celtic Super Featherweight Title fight between John Cooney and Liam Gaynor at The 3Arena Dublin on November 25, 2023 in Dublin, Ireland. (Photo by James Chance/Getty Images)
كوني عانى قبل وفاته من نزيف في الدماغ بعد نزاله ضد الويلزي ناثان هاولز (غيتي)
9/2/2025

توفي الملاكم الأيرلندي جون كوني عن عمر يناهز (28 عاما) بعد أسبوع من تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ خلال دفاعه عن لقبه في وزن الريشة السوبر في الأول من فبراير/شباط، وفقا لما أعلن مروّج أعماله مارك دنلوب.

وعانى كوني الذي كان يقبع في العناية المركزة من نزيف في الدماغ بعد نزاله ضد الويلزي ناثان هاولز في وزن الريشة السوبر في قاعة أولستر في بلفاست.

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وأوقف الحكم النزال في الجولة التاسعة قبل نقل كوني إلى المستشفى.

وقال دنلوب في بيان "ببالغ الحزن نضطر للإعلان عن وفاة كوني بعد صراع دام أسبوعا من أجل حياته".

وأضاف "لقد كان ابنا وأخا وشريكا محبوبا للغاية، وسوف يستغرق الأمر منا جميعا مدى الحياة حتى ننسى مدى تميزه".

فاز الأيرلندي باللقب في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بعد إسقاطه ليام غاينور بالضربة القاضية في الجولة الأولى، لكنه اضطر إلى قضاء عام خارج الحلبة بسبب إصابة في يده.

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عاد إلى الحلبات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بانتصار على تامبيلا ماهاروسي من تنزانيا.

المصدر : الفرنسية + وكالات

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