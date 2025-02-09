لسبب غريب.. ناد إيطالي يقيل مدربه ويعيد تعيينه في 3 ساعات

أقدم فريق تيرنانا الإيطالي على طرد مدربه إغنازيو أباتي قبل أن يتم تعيينه من جديد في غضون 3 ساعات في مشهد مضحك وغير مسبوق في عالم كرة القدم مثلما وصفته الصحافة الإيطالية.

وأقيل المدرب أباتي -الذي يشرف على تدريب تيرنانا منذ بداية الموسم- مساء الخميس السادس من فبراير/شباط، بسبب أنه لم يدرج اسم نجل الرئيس في مباراة اليوم الأخير من دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا، بحسب ما ذكره موقع فوتبول إيطاليا أمس الجمعة.

وانتقد رئيس النادي ستيفانو داليساندرو المدرب أباتي لعدم إشراك ابنه ماتيا داليساندرو في المباراة الأخيرة على ملعب ليغناغو (الفوز 1-0).

ولأسباب رياضية وفنية، رأى أباتي مدافع ميلان السابق أنه من غير المناسب الاستماع إلى نزوة رئيسه، لذا تمت إقالته على الرغم من أنه يحقق مع الفريق نتائج جيدة.

وذكر النادي في بيان رسمي "يعلن نادي تيرنانا كالتشيو أنه تم إعفاء السيد إغنازيو أباتي من مهامه اليوم (أول أمس الخميس)، وسيتم الإعلان عن اسم البديل قريبا. نتمنى للمدرب النجاح في مسيرته ونشكره على العمل الذي قام به".

وبعد ربع ساعة، وصلت المذكرة التي تعلن عن المدرب الجديد: "يعلن نادي تيرنانا كالتشيو أنه اعتبارا من اليوم سيشرف السيد فابيو ليفيراني على تدريب الفريق الأول".

😬 La Ternana ha despedido a Ignazio Abate como entrenador cuando estaba a 3 puntos del liderato en Serie C. Uno de los motivos es no darle minutos a Mattia D'Alessandro, hijo del presidente Stefano D'Alessandro. Puro Calcio. pic.twitter.com/Bg73qHsRdm — Soy Calcio (@SoyCalcio_) February 6, 2025

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مشجعون ولاعبون عارضوا القرار

عبّر أنصار النادي واللاعبون عن استيائهم من قرار إقالة أباتي، وأعربوا عن عدم موافقتهم خلال اجتماع استمر ساعات مع رئيس النادي أمس الجمعة السابع من فبراير/شباط.

وبعد نقاشات طويلة، نجح اللاعبون في إقناع الرئيس بالتراجع عن قراره ليعود أباتي إلى منصبه بعد 3 ساعات من إقالته. وصرح الرئيس داليساندرو: "في الحياة، نفعل الكثير من الأشياء القذرة.. لسنا نحن من قلنا ذلك".

ويحتل تيرنانا حاليا المركز الثاني في المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثالثة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر إينتيلا، ويليه توريس بنقطتين خلفه.

وحقق النادي 15 فوزا و8 تعادلات وخسارتين، ويملك أفضل هجوم وأفضل دفاع في البطولة لذلك لا يرى المشجعون واللاعبون سببا وجيها لإقالة المدرب.