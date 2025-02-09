ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة ويعلن قائمة منقوصة لمواجهة سيتي بأبطال أوروبا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأحد، إصابة لوكاس فاسكيز في عضلات الفخذ الخلفية ليغيب عن تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي في مواجهة مانشستر سيتي في الجولة الفاصلة المؤهلة للدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك فاسكيز (33 عاما) في تعادل حامل لقب الدوري الإسباني 1-1 أمام أتلتيكو مدريد أمس السبت، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 81.

ولم يظهر الظهير الأيمن متأثرا بإصابة أثناء خروجه من ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال ريال مدريد، في بيان، "أظهرت الفحوصات التي خضع لها لوكاس فاسكيز تحت إشراف الجهاز الطبي لريال مدريد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية لساقه اليسرى".

وأضاف "سيغيب اللاعب عن تشكيلة الفريق في مواجهة مانشستر (سيتي)".

ويعد فاسكيز، الذي يلعب في مركز الظهير الأيمن منذ إصابة داني كاربخال بقطع في الرباط الصليبي للركبة، من اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة المدرب أنشيلوتي.

وسجل فاسكيز هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة في 30 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.

قائمة ريال مدريد ضد سيتي

ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على مانشستر سيتي في مدينة مانشستر يوم الثلاثاء المقبل.

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وأعلن ريال مدريد اليوم أيضا قائمة الفريق التي ستواجه سيتي على ملعب الاتحاد، ويسعى الملكي لتحقيق نتيجة جيدة فيها تريحه في مباراة العودة على ملعبه.

وكانت القائمة منقوصة بسبب المصابين وعلى رأسهم فاسكيز وكاربخال الذي انتهى موسمه.