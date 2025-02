حصيلة تهديفية مذهلة لثنائي برشلونة رافينيا وجمال هذا الموسم

يقدم برشلونة الإسباني مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، لا سيما في الشق الهجومي، إذ إنه الفريق الأفضل هجوميا في أوروبا بشكل عام، سواء على صعيد البطولات الخمس الكبرى أو دوري الأبطال.

ويدين برشلونة بذلك بشكل كبير لثلاثي خط الهجوم المكون من البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني لامين جمال والبرازيلي رافينيا.

وسجل هجوم برشلونة 60 هدفا في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم الحالي في 22 مباراة، بفارق 9 أهداف عن ريال مدريد الثاني من حيث القوة الهجومية والذي خاض 23 مواجهة.

وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا ومع ختام مباريات دور المجموعة الموحدة وقبل انطلاق دور الـ16، يملك الفريق الكتالوني 28 هدفا خلال 8 لقاءات مقابل 22 هدفا لأقرب فريق آخر.

وبفضل هذه الأرقام التهديفية المذهلة بات برشلونة الفريق الوحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الذي يمتلك لاعبين مختلفين وصلا إلى رقم مزدوج هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الثنائي رافينيا ولامين جمال هما الأكثر مساهمة تهديفية في أوروبا هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل البرازيلي 23 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة، فيما سجل الإسباني 10 أهداف وصنع 16.

وأشارت إلى أن الثنائي سجلا معا 33 هدفا وقدما 29 تمريرة حاسمة، وهي أرقام تجعلهما أفضل ثنائي في أوروبا، وكل ذلك قبل 4 أشهر من نهاية الموسم.

وأعادت الصحيفة المدريدية الفضل في جانب كبير من تألق رافينيا وجمال إلى المدرب الألماني الجديد هانزي فليك، الذي تولى المسؤولية قبل بداية الموسم الحالي خلفا لتشافي هيرنانديز.

وقالت "لقد غيّر وصول هانزي فليك إلى برشلونة مسار الفريق الذي يقاتل اليوم على كل لقب منذ بداية الموسم. بعد تتويجه بكأس السوبر الإسباني في السعودية، أصبح لدى برشلونة فرصة إضافة المزيد من الألقاب إلى خزانة ألقابه بفضل رافينيا وجمال".

Raphinha awarded Lamine Yamal with his first ever LALIGA Player of the Month Award 🌟💎 pic.twitter.com/VQrEELBvv4

— 433 (@433) October 20, 2024