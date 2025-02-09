بيلينغهام يشتم الحكم وينجو من الطرد في ديربي مدريد

نجا الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد من الطرد المباشر، بعدما التقطت مكبرات الصوت في ملعب سانتياغو برنابيو اللاعب وهو يشتم أحد الحكام المساعدين في مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد.

وتعادل ريال مدريد مع جاره أتلتيكو 1-1 أمس في الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، في مباراة متوترة شهدت العديد من اللقطات المثيرة للجدل، ومن بينها شتم بيلينغهام للحكم المساعد في الدقائق الأولى من اللقاء.

وفي الدقيقة الـ12 انفعل بيلينغهام بحدة على الحكم المساعد لعدم احتساب رمية تماس لريال مدريد، بعد كرة مشتركة بين اللاعب الإنجليزي وظهير أتلتيكو ماركوس يورينتي.

وتدخل بيلينغهام على يورينتي على خط التماس، وكان يتوقع احتساب رمية تماس له، لكن القرار جاء لصالح "الروخي بلانكوس"، وحينها أبدى اللاعب الشاب غضبه وسُمع بوضوح وهو يشتم الحكم بألفاظ بذيئة.

🚨🚨ESCANDALO MUNDIAL 🚨🚨 ⛔Jude Bellingham le grita “Fuck you man” y “Fuck you” al juez de linea ⚠️ Soto Grado NO HACE ABSOLUTAMENTE NADA ❌YA HAN CONSEGUIDO LO QUE QUERIAN 💣CONDICIONAR A LOS ÁRBITROS 🤮QUE VERGÜENZA #RealMadridAtleti pic.twitter.com/Y5FlzcyUc0 — madridblaugrana (@madridblaugrana) February 8, 2025

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وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه ولسوء الحظ بالنسبة لبيلينغهام، فإن هجومه العنيف كان على مقربة من الميكروفونات الموجودة على جانب الملعب، وقد سمعها كل من كان يتابع اللقاء عبر الشاشات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيلينغهام، وعلى الرغم من شتمه الحكم المساعد، فإن لاعب خط الوسط نجا من أي عقوبة.

تصرف مكرر

وأضافت أن موقفا مشابها حدث الموسم الماضي في الدوري الإسباني للاعب إنجليزي آخر هو ماسون غرينوود، حيث طُرد خلال مباراة لفريقه بعدما شتم أحد الحكام.

ونفى مهاجم مانشستر يونايتد السابق شتم الحكم، وفي نهاية المطاف، ألغت رابطة الدوري الإسباني البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب بعد الاستئناف.

وكان بيلينغهام قد فعل الأمر ذاته خلال مباراة ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو ضد إسبانيول في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، التي انتهت بفوز الفريق الملكي 4-1.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وقتها إن اللاعب الإنجليزي شتم حكم المباراة خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، بعد أن رفض الأخير احتساب مخالفة لصالحه إثر تعرضه للعرقلة من أحد لاعبي إسبانيول.

والتقطت عدسات الكاميرات نجم ريال مدريد وهو يشتم حكم المباراة باللغة الإنجليزية، قائلا "أنت قطعة من القذارة"، وهي عبارة لم يسمعها حكم المباراة خوسيه لويس مونويرا، لذلك لم يطرد اللاعب.

يذكر أن بيلينغهام انضم لريال مدريد في صيف عام 2023، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو.

وفرض اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر (21 عاما) نفسه سريعا مع ريال مدريد، إذ سجل 10 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة في 31 مباراة بجميع البطولات، وساهم بتتويج فريقه ببطولتين هما كأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال.

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كذلك يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 50 نقطة، مقابل 49 نقطة لأتلتيكو الوصيف، في حين يملك برشلونة 45 نقطة، مع خوضه مباراة أقل.