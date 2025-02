فينيسيوس يرفض عرض ريال مدريد لتجديد عقده

كشفت تقارير صحفية عن أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور رفض عرضا أوليا من ريال مدريد لتمديد عقده مع استمرار المفاوضات بين الجانبين.

وحسب موقع ريليفو، التقى النادي ووكلاء اللاعب للمرة الأولى قبل أسبوعين، لفهم نية كل طرف والتعرف على مطالبه.

وخلال هذا الاجتماع، تطرّق الجانبان إلى "أرقام" العقد الجديد، لكنهما "لم يتوصّلا إلى اتفاق".

وأضاف أن النادي الملكي وضع بعض الأرقام على الطاولة، لكن وكلاء فينيسيوس "يريدون مزيدا"، في إطار "لعبة معتادة من شدّ الحبال في هذا النوع من المفاوضات".

