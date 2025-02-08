فينيسيوس يرفض عرض ريال مدريد لتجديد عقده

كشفت تقارير صحفية عن أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور رفض عرضا أوليا من ريال مدريد لتمديد عقده مع استمرار المفاوضات بين الجانبين.

وحسب موقع ريليفو، التقى النادي ووكلاء اللاعب للمرة الأولى قبل أسبوعين، لفهم نية كل طرف والتعرف على مطالبه.

وخلال هذا الاجتماع، تطرّق الجانبان إلى "أرقام" العقد الجديد، لكنهما "لم يتوصّلا إلى اتفاق".

وأضاف أن النادي الملكي وضع بعض الأرقام على الطاولة، لكن وكلاء فينيسيوس "يريدون مزيدا"، في إطار "لعبة معتادة من شدّ الحبال في هذا النوع من المفاوضات".

🚨 The news has been confirmed, Real Madrid and Vinicius Junior have started talks for a contract renewal. — @MarioCortegana pic.twitter.com/2yFYdPmIBQ — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 7, 2025

الإستراتيجية نفسها

ويبدو أن المفاوضات لن تكون سهلة، خصوصا بالنسبة إلى ريال مدريد، الذي يدرك مدى اهتمام الدوري السعودي بنجمه.

وذكرت عديد من التقارير مؤخرا أن فينيسيوس (25 عاما) تلقى عروضا مغرية للانتقال إلى الدوري السعودي، وأن اللاعب لم يغلق هذا الباب.

ومن المتوقع أن يتبع النادي إستراتيجيته المعتادة، إذ لن ينتهك سلّم الرواتب الذي يعتمده. وسيتعامل مع فينيسيوس بوصفه "الأفضل"، ولكن "من دون أي خطوة مجنونة وتجاوز الرواتب المحددة".

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وأعلنت صحيفة ريليفو، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يريد مكافأة "فيني" -الذي تبلغ قيمته السوقية 200 مليون يورو- بتجديد عقده بعد أن قاد الفريق الموسم الماضي للفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا، وبأن راتبه لن يكون أقل من كيليان مبابي، الذي وصل الصيف الماضي إلى البرنابيو.

وجدد البرازيلي عقده للمرة الأخيرة عام 2023، ليصبح من بين اللاعبين الأعلى أجرا في الفريق.

ويتقاضى مبابي أكثر من 31 مليون يورو سنويا في حين يصل راتب فينيسيوس إلى نحو 21 مليون يورو.