مليون يورو إيرادات ملعب سانتياغو برنابيو في المباراة الواحدة

كشفت تقارير عن صحفية أن ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد سيدر مداخيل تصل إلى مليون يورو يوميا هذا الموسم بعد أن بات يعمل بكامل طاقته الاستيعابية.

وأشارت صحيفة ماركا إلى أن إدارة الريال حولت البرنابيو الجديد إلى مركز يتجاوز الرياضة، إذ بلغت إيراداته موسم 2023-2024 نحو 307 ملايين يورو، بما في ذلك المباريات والأحداث الأخرى والجولة داخل الملعب.

وأضافت أن فريق كرة القدم يستغل مرافقه بشكل أكبر إضافة إلى أنه ألهم عمالقة أوروبا، لإعادة بناء الملاعب من الصفر، مثل برشلونة، أو القيام بتجديد ملاعبهم بشكل عميق، مثل تلك الموجودة في مدينة مانشستر.

ومن المتوقع أن يبدأ أكثر من 300 ملعب حول العالم أعمال التجديد أو الإنشاء هذا العام، نصفها في أميركا الشمالية وأوروبا.

The new Bernabéu is no longer just a stadium, it is a revenue machine: The club made €307m in last season from stadium revenue alone.

