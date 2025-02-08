مليون يورو إيرادات ملعب سانتياغو برنابيو في المباراة الواحدة

كشفت تقارير عن صحفية أن ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد سيدر مداخيل تصل إلى مليون يورو يوميا هذا الموسم بعد أن بات يعمل بكامل طاقته الاستيعابية.

وأشارت صحيفة ماركا إلى أن إدارة الريال حولت البرنابيو الجديد إلى مركز يتجاوز الرياضة، إذ بلغت إيراداته موسم 2023-2024 نحو 307 ملايين يورو، بما في ذلك المباريات والأحداث الأخرى والجولة داخل الملعب.

وأضافت أن فريق كرة القدم يستغل مرافقه بشكل أكبر إضافة إلى أنه ألهم عمالقة أوروبا، لإعادة بناء الملاعب من الصفر، مثل برشلونة، أو القيام بتجديد ملاعبهم بشكل عميق، مثل تلك الموجودة في مدينة مانشستر.

ومن المتوقع أن يبدأ أكثر من 300 ملعب حول العالم أعمال التجديد أو الإنشاء هذا العام، نصفها في أميركا الشمالية وأوروبا.

The new Bernabéu is no longer just a stadium, it is a revenue machine: The club made €307m in last season from stadium revenue alone. — @marca pic.twitter.com/nG6Z2CM1jI — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 8, 2025

إيرادات التذاكر

رغم حضور 1.8 مليون مشجع لمشاهدة المباريات لم يستفد من ملعب برنابيو الجديد بشكل كبير الموسم الماضي. لكن هذا العام، أصبح يعمل بكامل طاقته لأول مرة، ولهذا السبب بلغت إيرادات الملعب والاشتراكات الموسمية إلى 354 مليون يورو، أي ما يقرب من مليون يورو يوميا.

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ويتوقع أن ترتفع مداخيل البرنابيو هذا الموسم بنسبة 14% مقارنة بالموسم الماضي 2023-2024.

المداخيل التجارية

وحقق ريال مدريد 248 مليون يورو من المداخيل التجارية بسبب التحديثات التي جرت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وسيوفر الملعب الجديد أرباحا مالية إضافية، خصوصا مع توسيع خيارات الضيافة والرعاية الإعلانية في مدرجات الملعب، الأمر الذي سيجعل "الملكي" واحدا من أكثر الأندية تحقيقا للأرباح المالية في كرة القدم، خلال السنوات المقبلة.

ويستضيف ملعب البرنابيو الحفلات الموسيقية والمناسبات الاجتماعية بالإضافة لمباراة في الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية، والتي يمكن أن تجلب نحو 100 مليون يورو إضافية سنويا إلى خزائن ريال مدريد.

مقاعد كبار الشخصيات

يتوفر الملعب الجديد على 200 مقعد حصري مخصص لكبار الشخصيات، بسعر 50 ألف يورو للاشتراك الموسمي، مما يعني أن مداخيل بقيمة 10 ملايين يورو تضاف لخزينة الميرينغي.

Das neue Bernabeu ist nicht mehr nur ein gewöhnliches Fußballstadion, sondern eine absolute Geldmaschine. Laut Marca hat Real Madrid allein letzte Saison 307 Millionen Euro durch sein Stadion eingenommen. 🤑🏟️ pic.twitter.com/do1bpPqQCq — Fussballfc (@Fussball_fc) February 8, 2025

10 ملايين في كل مباراة

بالحديث فقط عن أي أيام المباريات، ارتفعت المداخيل العام الماضي إلى رقم مذهل تراوح بين 248-251 مليونا، دون حساب الفعاليات المصاحبة أو جولة الملعب ثاني أكثر المتاحف زيارة بمعدل 6 آلاف شخص يوميا وبرسوم دخول تتراوح بين 35-40 يورو لكل منهما، مما يوفر نحو 75 مليون يورو سنويا.

ويتفوق ريال مدريد على باريس سان جيرمان، الذي يحقق مداخيل بقيمة 170 مليون يورو من ملعب "بارك دي برانس"، وبرشلونة 103 ملايين يورو في مونتجويك، الذي لديه نصف السعة أو أتلتيكو مدريد ​​74 مليون يورو ومانشستر يونايتد 152 مليون يورو وبايرن ميونخ 131 مليون يورو ومانشستر سيتي 88 مليون يورو.

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لعب الفريق الأبيض 19 مباراة في الدوري و6 مباريات في دوري أبطال أوروبا بين دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب، وبحساب بسيط يمثل "يوم المباراة" ربحا يبلغ حوالي 10 ملايين يورو.

تم افتتاح ملعب "سانتياغو برنابيو" عام 1947، وهو مملوك للنادي الذي يرأسه فلورنتينو بيريز، ويقع في منطقة تشامارتين الغنية، وسط العاصمة الإسبانية.

وأجبرت الأشغال الكبرى لتحديث الملعب النادي الملكي على الحصول على 3 قروض بقيمة إجمالية 1.1 مليار يورو منذ عام 2018، لكنها ستسمح له بزيادة وتيرة الحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية، لتمكينه من تحقيق مزيد من المداخيل.