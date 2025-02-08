محمد صلاح يتصدر سباق الكرة الذهبية 2025

يتصدر النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، سباق ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، وذلك مع حلول شهر فبراير/شباط.

وفاز الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بالكرة الذهبية خلال العام الماضي بعد تفوقه بفارق ضئيل على البرازيلي فينسيسوس جونيور لاعب ريال مدريد، لكنه يغيب عن فريقه منذ بداية الموسم الحالي وخرج مبكرا من السباق.

ويبدو الباب مفتوحا أمام عدد كبير من اللاعبين لخلافة النجم الإسباني، وفي مقدمتهم محمد صلاح الذي يقدم مستويات مذهلة هذا الموسم مع فريقه ليفربول محليا وقاريا.

ولا يتضمن الموسم الحالي نفس البطولات الدولية التي شهدها الموسمان السابقان، وبالتالي فإن مصير جائزة الكرة الذهبية سيتحدد فقط من خلال أداء اللاعبين مع أنديتهم.

ويفتح ذلك الباب على مصراعيه أمام اللاعبين من مختلف البلدان للمنافسة على نيل الجائزة المرموقة دون الحاجة للبروز مع منتخبات كبيرة تشارك في بطولات عالمية وقارية.

ووفقا لتقييم موقع "غول"، فإن محمد صلاح يتصدر السباق حاليا بقارق واضح عن العديد من النجوم المتألقين هذا الموسم، على غرار ثلاثي برشلونة البرازيلي رافينيا والإسباني لامين جمال والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وغيرهم.

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وسجل محمد صلاح منذ بداية الموسم الحالي 27 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة، وهي أرقام مبهرة ضمنت الصدارة، وفي حال سار على نفس المنوال في بقية الموسم فلن يجد صعوبة في أن يصبح أول لاعب عربي ينال جائزة الكرة الذهبية.

ويقول الموقع العالمي إن صلاح (32 عاما) "لا تظهر عليه أي علامات التقدم في السن، وإذا تمكن من قيادة ليفربول للفوز بالألقاب في نهاية الموسم، قد يكون الرجل الذي سينهي انتظار أفريقيا الطويل لأول فائز بجائزة الكرة الذهبية منذ جورج وياه في عام 1995".

وتاليا قائمة أول 10 مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، مع حلول شهر فبراير/شباط: