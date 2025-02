ميسي يكتسح قائمة أكثر اللاعبين حصولا على تقييم 10/10

يتفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي حاليا بفارق كبير عن أي لاعب آخر خلال السنوات الـ15 الأخيرة، حين يتعلق الأمر بعدد مرات حصوله على تقييم كامل (10/10) في المباريات.

وعاش ميسي فترة ذهبية في العقد والنصف الأخيرين سواء بتألقه مع فريقه الأسبق برشلونة الإسباني، أو مع منتخب بلاده الأرجنتين، وتتويجه معهما بكل البطولات الممكنة.

وإلى جانب أهدافه الغزيرة وتأثيره المذهل وحسمه لكثير من المباريات، كان ميسي يحصل باستمرار على تقييم مرتفع، وبلغت مرات حصوله على تقييم كامل 119 مرة، بحسب منصة "هوسكورد" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

🔟 Players with the most perfect 10 ratings since 2009/10:

🇦🇷 Lionel Messi – 119

🇵🇹 Cristiano Ronaldo – 38

🇧🇷 Neymar – 33

🇺🇾 Luis Suarez – 30

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane – 24 pic.twitter.com/oSIelIGZYT

— WhoScored.com (@WhoScored) February 5, 2025