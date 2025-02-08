ميسي يكتسح قائمة أكثر اللاعبين حصولا على تقييم 10/10

يتفوق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي حاليا بفارق كبير عن أي لاعب آخر خلال السنوات الـ15 الأخيرة، حين يتعلق الأمر بعدد مرات حصوله على تقييم كامل (10/10) في المباريات.

وعاش ميسي فترة ذهبية في العقد والنصف الأخيرين سواء بتألقه مع فريقه الأسبق برشلونة الإسباني، أو مع منتخب بلاده الأرجنتين، وتتويجه معهما بكل البطولات الممكنة.

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وإلى جانب أهدافه الغزيرة وتأثيره المذهل وحسمه لكثير من المباريات، كان ميسي يحصل باستمرار على تقييم مرتفع، وبلغت مرات حصوله على تقييم كامل 119 مرة، بحسب منصة "هوسكورد" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

🔟 Players with the most perfect 10 ratings since 2009/10: 🇦🇷 Lionel Messi – 119

🇵🇹 Cristiano Ronaldo – 38

🇧🇷 Neymar – 33

🇺🇾 Luis Suarez – 30

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane – 24 pic.twitter.com/oSIelIGZYT — WhoScored.com (@WhoScored) February 5, 2025

وكشفت المنصة عن أكثر 5 لاعبين حصلوا على تقييم مثالي منذ موسم 2009/2010 حتى الآن، وبدا تفوق ميسي واضحا على الجميع إذ إن رقمه يساوي تقريبا اللاعبين الأربعة الآخرين.

وحصل ميسي على تقييم (10/10) خلال 119 مباراة خاضها مع برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي، وكذلك منتخب الأرجنتين، مقابل 38 مرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وحل في المركز الثالث (33 مرة) النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي عاد قبل أيام لفريقه الأم سانتوس بعد محطة مخيبة للآمال مع الهلال السعودي، وجاء الأوروغواياني لويس سواريز في المركز الرابع (30 مرة) والإنجليزي هاري كين خامسا (24 مرة).

اللاعبون الذين حصلوا على أفضل 10 تقييمات منذ موسم 2009/2010 حتى الآن: