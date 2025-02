غوارديولا يدافع عن الإنفاق الكبير للسيتي في الميركاتو الشتوي

دافع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن الإنفاق الكبير لناديه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، نافيا أن يكون إجراءً احترازيا تحسبا لحظر انتقالات مستقبلي.

ودفع بطل الدوري الإنجليزي نحو 212 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية، مقابل الحصول على ضم 4 لاعبين هم: المصري عمر مرموش (75 مليون يورو) والإسباني نيكو غونزاليس (60 مليونا) والأوزبكي عبد القادر خوسانوف (40 مليونا)، والبرازيلي فيتور ريس (37 مليونا).

وخلال مؤتمر صحفي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت من الدرجة الثانية في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، قال غوارديولا إن ناديه كان الأقل إنفاقا على الانتقالات من بين الفرق الستة الأولى في إنجلترا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

🚨💣 Pep Guardiola: “In the last five years we are, in terms of net spend, the last one in the top-six”.

“In the last three years, we're least in the top-six”.

“Even after what we've spent this transfer window, we're away from Chelsea, United, Arsenal, Tottenham, even Liverpool… pic.twitter.com/YUJsZgK72z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2025