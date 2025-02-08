غوارديولا يدافع عن الإنفاق الكبير للسيتي في الميركاتو الشتوي

دافع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن الإنفاق الكبير لناديه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، نافيا أن يكون إجراءً احترازيا تحسبا لحظر انتقالات مستقبلي.

ودفع بطل الدوري الإنجليزي نحو 212 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية، مقابل الحصول على ضم 4 لاعبين هم: المصري عمر مرموش (75 مليون يورو) والإسباني نيكو غونزاليس (60 مليونا) والأوزبكي عبد القادر خوسانوف (40 مليونا)، والبرازيلي فيتور ريس (37 مليونا).

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وخلال مؤتمر صحفي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليتون أورينت من الدرجة الثانية في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي، قال غوارديولا إن ناديه كان الأقل إنفاقا على الانتقالات من بين الفرق الستة الأولى في إنجلترا خلال السنوات الخمس الأخيرة.

🚨💣 Pep Guardiola: “In the last five years we are, in terms of net spend, the last one in the top-six”. “In the last three years, we're least in the top-six”. “Even after what we've spent this transfer window, we're away from Chelsea, United, Arsenal, Tottenham, even Liverpool… pic.twitter.com/YUJsZgK72z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2025

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وأضاف: "حتى بعد ما أنفقناه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، فإننا بعيدون عن تشلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام وحتى ليفربول".

وتابع: "السبب هو أننا بعنا (لاعبين) كثيرين في المواسم الأخيرة، ولكن حتى مع ذلك، أعرف (ما يقوله الناس عن) هذا النادي، الأمر دائما يتعلق بالمال فقط".

وعمّا إذا كان إبرام صفقات قوية في الميركاتو الشتوي تحسبا لتعرض النادي لحظر محتمل الصيف المقبل، قال المدرب الإسباني "لا أوافق على ذلك، لكن كلماتي لن تُقنع الناس بأن صفاتنا لا تقتصر على كوننا في وضع ثري".

وزاد المدرب الإسباني: "احترم الآخرين ولكن في غضون شهر واحد أعتقد أنه سيكون هناك حكم وعقوبة، وبعد ذلك سنرى رأيي في ما حدث حتى الآن. ومع ذلك، في النهاية، يمكن لكل ناد أن يفعل ما يريد".

وأحيل مانشستر سيتي في فبراير/شباط 2023 إلى لجنة مستقلة بشأن انتهاكات مزعومة تعود إلى موسم 2009-2010 بشأن انتهاك النادي لقواعد اللعب المالي النظيف، وهو ما يعني إمكانية حرمانه من إبرام صفقات لأكثر من فترة انتقال، بل واحتمال هبوطه للدرجة الثانية.