ريال مدريد وليس أتلتيكو.. أمنية لاعبي برشلونة لقرعة الكأس

يفضّل لاعبو برشلونة مواجهة الغريم ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وليس قطب العاصمة الآخر أتلتيكو مدريد، بعد بلوغ الفرق الثلاثة هذا الدور إلى جانب ريال سوسيداد.

وتأهل برشلونة إلى نصف نهائي بطولة الكأس بعد فوزه الساحق على فالنسيا 5-0، في حين جاء تأهل ريال مدريد صعبا بفوزه على ليغانيس 3-2، أما أتلتيكو ففاز بدوره بخماسية على خيتافي، فيما تجاوز سوسيداد أساسونا 2-0.

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ومن المقرر أن تُجرى قرعة الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، وستقام مباريات هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب، على عكس ما جرى في الأدوار السابقة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لاعبي برشلونة يفضلون أن توقعهم القرعة ضد ريال مدريد في نصف النهائي، وتجنب أتلتيكو، ويعتقدون أن الفريق الأبيض قد يكون أكثر إرهاقا بعد مباراة دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء 11 فبراير/شباط، في ذهاب الجولة الفاصلة لبلوغ دور الـ16 بدوري الأبطال، على أن تقام مباريات الذهاب في نصف نهائي الكأس بعد أسبوع.

وأضافت الصحيفة "إلى جانب حالة الإرهاق التي سيكون عليها لاعبو ريال مدريد، فإن التفوق الواضح لبرشلونة على الريال هذا الموسم من بين الأسباب الأخرى لتفضيل مواجهة الميرنغي".

وخلال المواجهتين اللتين جمعتا برشلونة وريال مدريد خلال الموسم الحالي كان التفوق كاسحا للفريق الكتالوني، إذ فاز في الأولى 4-0 بالدوري الإسباني، و5-1 في الثانية بنهائي كأس السوبر الإسباني.

أما عن أسباب الخشية من اللعب ضد أتلتيكو مدريد حاليا، فتقول "آس" إن أهمها مستوى وتنافسية فريق سيميوني، وحقيقة أنه لن يلعب في مباريات فاصلة بدوري أبطال أوروبا، وهو ما سيسمح لهم بدخول مباراة الذهاب بأريحية".

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وتضيف "إلى جانب ذلك، فإن الهزيمة 1-2 في ملعب مونتجويك ضد أتلتيكو لا تزال حاضرة في أذهان لاعبي البارسا، على الرغم من اعتبارهم كذلك أن تلك النتيجة غير عادلة تماما، لأنهم كانوا متفوقين كثيرا على الروخي بلانكوس".

واختتمت بأن ثمة إجماعا في غرفة ملابس برشلونة على الرغبة في الصدام مع ريال سوسيداد، "ليس فقط رغبة في رد الاعتبار بعد فوز الفريق الباسكي على البارسا 1-0 في ملعب أنويتا، ولكن لأنهم من الناحية النظرية هم المنافس الأسهل، خصوصا مع تراجع نتائج الفريق في هذه المرحلة من الموسم".

ويولي الفريق الكتالوني أهمية كبيرة لإمكانية لعب مباراة الإياب على ملعب مونتجويك، كون ذلك يمنحه فرصة التعويض على أرضه وبين جمهوره في حال تعثر بمباراة الذهاب.