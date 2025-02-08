راتب بالملايين لياسين شيوكو حارس ميسي مقابل حمايته

يرافق ياسين شيوكو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كظله داخل الولايات المتحدة، حيث إنه المكلّف بالحماية الشخصية للاعب منذ انضمامه لنادي إنتر ميامي عام 2023.

وفي سبيل ذلك يتقاضى شيوكو -وهو جندي سابق في البحرية الأميركية- راتبا ضخما يصل إلى ملايين الدولارات، من أجل حماية أسطورة كرة القدم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 8 مرات (رقم قياسي).

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وخلال عام ونصف العام هي الفترة التي قضاها ميسي منذ وصوله إلى إنتر ميامي، انتشر العديد من مقاطع الفيديو التي رصدت شيوكو وهو يراقب اللاعب بتركيز شديد، من أجمل حمايته من "غزاة الملاعب"، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

📌Lionel Messi'nin Kickboks şampiyonu koruması Yassine Cheuko sahaya inen minik taraftara müdahale etti. 📌Messi, küçük taraftarın fotoğraf isteğini kırmadı 👏 pic.twitter.com/5ztRLpQZk1 — Kontraspor WEB (@Kontrasporweb) October 8, 2024

ووثّق مقطع فيديو وجود شيوكو بالقرب من الخطوط على جانبي الملعب من الخارج، ويتحرك بالتوازي مع ميسي، قبل أن يدخل الملعب مباشرة بعد صفارة النهاية.

وفي مقطع آخر، حاول أحد المشجعين الوصول لميسي والتقاط صورة معه، لكن الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني حرمه من تحقيق أمنيته.

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ومؤخرا انتشرت مقاطع فيديو ظهر فيها شيوكو وهو يتلقى تدريبات شاقة وقاسية، لضمان بقائه في حالة بدنية ممتازة لأداء مهمته في حماية ميسي.

Messi'nin koruması Yassine Cheuko'nın antrenmanı 👀 pic.twitter.com/YVOvEZRJMF — Asist Analiz (@asistanaliz) January 5, 2025

وقد ظهر شيوكو في أحد مقاطع الفيديو وهو متمدد على قضيب حديدي ويتلقى ضربات قوية على بطنه من قبل أحد الأشخاص وذلك بواسطة إطار ضخم.

وفي فيديو آخر ظهر شيوكو وهو يتلقى لكمات قوية على بطنه، بالإضافة إلى العديد من الضربات بواسطة قضيب حديدي في المكان نفسه.

مَن ياسين شيوكو؟

ياسين شيوكو هو جندي سابق في البحرية الأميركية، وكان ضمن عناصر الجيش الأميركي الذي شارك في الحرب على العراق وأفغانستان.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع شيوكو بخبرة كبيرة في فنون رياضات الدفاع عن النفس مثل التايكواندو والملاكمة وفنون القتال المختلط.

وسبق لشيوكو أن شارك في العديد من نزالات فنون القتال المختلط قبل أن يختاره الإنجليزي ديفيد بيكهام -المالك الشريك لإنتر ميامي- بعناية من أجل مهمّة توفير الحماية الشخصية لميسي.

كم يبلغ راتب ياسين شيوكو؟

بحسب النسخة الأميركية من صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الوظيفة الفريدة لياسين شيوكو الحارس الشخصي لميسي تدر عليها دخلا كبيرا، إذ يُقدر راتبه بنحو 3.5 ملايين دولار سنويا.

وأشارت إلى أن شيوكو جزء من مجموعة مكونة من 50 شخصا مكلفين جميعا بإبقاء أعينهم ثابتة على النجم الأرجنتيني الذي يمضي حاليا موسمه الثاني مع إنتر ميامي.