ما علاقة ريال مدريد برقم قميص راموس مع فريقه المكسيكي؟

قصة غريبة لرقم قميص النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، القائد السابق لريال مدريد، مع فريقه الجديد رايادوس دي مونتيري، فما علاقة "الملكي" بهذا الرقم؟

المدافع البالغ من العمر 38 عاما كان من دون فريق منذ رحيله عن إشبيلية، لينضم إلى الفريق المكسيكي بعقد لمدة عام واحد.

ويعود أسطورة ريال مدريد السابق إلى الملاعب بعد غياب دام قرابة عام، لينضم إلى عدد من زملائه السابقين الموجودين حاليا في تشكيلة الفريق وهم: الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس والإسبانيان سيرخيو كاناليس وأوليفر توريس.

ولكن الغريب كان ارتداء راموس للرقم 93، وهذا الرقم ليس سنة ميلاده ولا يمثل له أي شيء على المستوى الشخصي ولكنه على المستوى الرياضي يرمز إلى حدث استثنائي بتاريخ "الميرينغي"

فهذا الرقم يشير إلى التوقيت الذي سجل فيه راموس هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 أمام أتلتيكو مدريد، ليلجأ الفريقان بعدها إلى شوطين إضافيين، انهار خلالهما "الأتلتي" ونجح ريال في تسجيل ثلاثية لتنتهي المباراة لمصلحته 4-1، ويفوز بالبطولة العاشرة بالمسابقة القارية في تاريخ العملاق الإسباني.

ورد "لوس بلانكوس" البادرة الطيبة بمثلها، وكتب حساب النادي على منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي إن "سيرخيو راموس ينضم إلى نادي مونتيري، الرقم الذي اختاره أسطورة نادينا يجسد الدقيقة 93". وأضاف "تحية لكل مدريدي، إنها لحظة غيرت تاريخنا، نشكرك دائمًا يا راموس، حظا سعيدًا لك".

Sergio Ramos will play for C.F. Monterrey. His shirt number chosen to remember a legendary moment for our club: minute 93

A tribute to madridismo, a reminder of a moment that changed our history.

Eternally grateful, @SergioRamos. We wish you lots of luck and success. pic.twitter.com/1ro6XrJc27

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 6, 2025