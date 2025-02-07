رسميا.. هذا فريق راموس الجديد

وقع النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق، عقدا لمدة عام واحد مع فريق مونتيري المكسيكي.

وذكر النادي المكسيكي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أن "وصول سيرجيو إلى مونتيري حدث غير مسبوق في تاريخ الفريق بالنظر إلى مسيرة اللاعب وإنجازاته وشهرته الواسعة في مختلف أنحاء العالم".

وراموس (38 عاما)، الفائز بكأس العالم عام 2010 وبلقبين متتاليين بكأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و2012 مع منتخب إسبانيا، والمتوج بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع الريال، توج بخمسة ألقاب للدوري الإسباني مع ريال مدريد، بالإضافة إلى لقبين في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وأضاف بيان مونتيري الملقب بـ"رايادوس" أنه "بفضل قيادته وقوته الدفاعية وقدراته الهجومية وشغفه بإحراز الألقاب، يأتي راموس إلى مونتيري باحثا عن صنع التاريخ مع الفريق الأبيض والأزرق".

ويأتي التعاقد مع راموس ليعزز مونتيري صفوفه قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الصيف القادم، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم إنتر الإيطالي وريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دياموندز الياباني.