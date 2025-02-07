البريميرليغ يتجه لفرض عقوبات على الاحتفالات المستفزة

تدرس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فرض عقوبات على اللاعبين الذين يحتفلون بطريقة تضر بسمعة اللعبة، أو قد تثير غضب مشجعي أو لاعبي الفرق المنافسة.

وقال توني سكولز مسؤول كرة القدم برابطة الدوري الممتاز "بعض الاحتفالات طريفة جدا ومرحة، لكن هناك خط لا يجب تجاوزه"، وأضاف لشبكة "سكاي سبورتس" "إذا كان الاحتفال يتضمن سخرية أو انتقادا ستكون هناك حاجة للتعامل مع الموقف".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعرّض بعض اللاعبين لانتقادات بسبب احتفالاتهم المستفزة التي يشعر الكثيرون أنها بلغت حد السخرية من الخصوم.

وتلقى إيليمان ندياي بطاقة صفراء بعد أن سجل هدف الفوز لإيفرتون ضد برايتون، ثم احتفل بتلويح ذراعيه مثل طائر النورس وهو شعار النادي المنافس.

لكن الاحتفال الأكثر استفزازا قام به مايلز لويس-سكيلي عندما سخر من إيرلينغ هالاند بعد تسجيله هدفا في فوز أرسنال 5-1 على مانشستر سيتي لكنه لم يتعرض لأي عقوبة.

مايلز لويس سكيلي يضيف الهدف الثالث لآرسنال أمام مانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ارسنال_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/Jw94cxNJVf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2025

ورد سكيلي السخرية لهالاند عقب مواجهة سابقة انتهت بالتعادل 2-2، حين قال الهداف النرويجي لمهاجم أرسنال الصاعد "من أنت؟" للاستهزاء به.

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وأشاد مهاجم أرسنال السابق ثيو والكوت بلويس سكلي لقوة شخصيته، قائلا "لم يكن خائفا من هالاند على الإطلاق"، لكنّ اللاعبين السابقين غاري نيفيل وجيمي كاراغر قالا إن تصرفات الشاب البالغ من العمر 18 عاما كانت "غير محترمة".

وفي الموسم الجاري قلد فيل فودن لاعب السيتي وجوشوا زيركيزي لاعب مانشستر يونايتد طريقة إطلاق النار على الجماهير المنافسة عقب احتفالاهما بالأهداف، ولم يتعرضا للعقوبة.

وخلافا لدوريات أخرى، يُعاقب دوري كرة القدم الأميركي اللاعبين الذين يقلدون حركة إطلاق النار خلال التعبير عن الفرحة.