أكثر من ملياري دولار إنفاق الأندية في الميركاتو الشتوي 2025

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في دراسة نشرها -اليوم الجمعة- إن الأندية حول العالم أنفقت مبلغا قياسيا بلغ 2.35 مليار دولار في فترة انتقالات يناير/كانون الثاني 2025 في منافسات اللعبة للرجال، بزيادة تقارب 58% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب تقرير الفيفا حول الانتقالات الدولية، فإن المبلغ أكبر أيضا بنسبة 47.1% من الرقم القياسي السابق المسجل في يناير/كانون الثاني 2023 عندما كان إجمالي الإنفاق 1.57 مليار دولار.

ومع إتمام 5863 انتقالا دوليا في الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني وحتى 4 فبراير/شباط 2025، فإن ذلك يمثل زيادة بنسبة 19.1% عن الرقم القياسي لأعلى عدد من اللاعبين الذين ينتقلون لأندية أخرى في الانتقالات الشتوية.

وتصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الإنفاق على الانتقالات الدولية الشهر الماضي، بعدما أنفقت في المجمل 621.6 مليون دولار.

وأنفق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وحده أكثر من 224 مليون دولار للتعاقد مع عمر مرموش، ونيكو غونزاليس، وعبد القادر خوسانوف، وفيتور ريس، وجوما باه.

لكن أغلى صفقة في انتقالات يناير/كانون الثاني كانت انتقال المهاجم الكولومبي جون دوران من أستون فيلا إلى النصر السعودي مقابل نحو 77 مليون يورو (79.97 مليون دولار) بالإضافة إلى المكافآت.

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وقال الفيفا إن أندية ألمانيا (295.7 مليون دولار) وإيطاليا (223.8 مليون دولار) وفرنسا (209.7 ملايين دولار) والسعودية (202.1 مليون دولار) أكملت قائمة أكثر 5 دول إنفاقا في انتقالات يناير/كانون الثاني.