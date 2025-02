نادٍ إنجليزي متهم بالعبودية الحديثة والتمييز

ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن المدرب السابق لنادي كراولي تاون (دوري الدرجة الثالثة في إنجلترا) بيت رينولدز اتهم النادي بانتهاك قانون العبودية الحديثة، في دعوى تتعلق بالفصل غير العادل والتمييز على أساس السن.

ويزعم رينولدز في الدعوى التي رفعها أمام محكمة العمل بلندن أن النادي طلب منه العمل لمدة تصل إلى 100 ساعة في الأسبوع دون أجر إضافي، وهو ما كان سيجعل راتبه أقل من الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني.

وفي مرافعته أمام محكمة العمل، استشهد رينولدز بقانون العبودية الحديثة لعام 2015 على أنه "لا يجوز إلزام الموظفين تعاقديا بالعمل لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، ولن يتم العمل الإضافي إلا على أساس اختياري، ويُحظر العمل القسري أو الإجباري".

وأورد الرجل السابق بفريق تشلسي في دعواه إلى جانب النادي كلا من الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مشيرا إلى أن تقاعسهما سمح لكرولي تاون "باستغلاله"، ويتعيّن على النادي والهيئات الإدارية الرد على الاتهامات بحلول 11 فبراير/شباط الحالي.

كما يتهم رينولدز الاتحاد الإنجليزي للعبة أيضا بالإهمال، مؤكدا أنه ملزم بمنع الممارسات الاستغلالية داخل الأندية الشريكة.

Crawley Town accused of breaking Modern Slavery Act by former kitman. Long-serving employee is seeking damages at an Employment Tribunal after claiming he was pressured to work 100 hours-a-week. Full story ⁦@guardian_sport⁩ https://t.co/nn0lETuYOO

