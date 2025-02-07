نادٍ إنجليزي متهم بالعبودية الحديثة والتمييز

ذكرت صحيفة غارديان البريطانية أن المدرب السابق لنادي كراولي تاون (دوري الدرجة الثالثة في إنجلترا) بيت رينولدز اتهم النادي بانتهاك قانون العبودية الحديثة، في دعوى تتعلق بالفصل غير العادل والتمييز على أساس السن.

ويزعم رينولدز في الدعوى التي رفعها أمام محكمة العمل بلندن أن النادي طلب منه العمل لمدة تصل إلى 100 ساعة في الأسبوع دون أجر إضافي، وهو ما كان سيجعل راتبه أقل من الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني.

وفي مرافعته أمام محكمة العمل، استشهد رينولدز بقانون العبودية الحديثة لعام 2015 على أنه "لا يجوز إلزام الموظفين تعاقديا بالعمل لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، ولن يتم العمل الإضافي إلا على أساس اختياري، ويُحظر العمل القسري أو الإجباري".

وأورد الرجل السابق بفريق تشلسي في دعواه إلى جانب النادي كلا من الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مشيرا إلى أن تقاعسهما سمح لكرولي تاون "باستغلاله"، ويتعيّن على النادي والهيئات الإدارية الرد على الاتهامات بحلول 11 فبراير/شباط الحالي.

كما يتهم رينولدز الاتحاد الإنجليزي للعبة أيضا بالإهمال، مؤكدا أنه ملزم بمنع الممارسات الاستغلالية داخل الأندية الشريكة.

Crawley Town accused of breaking Modern Slavery Act by former kitman. Long-serving employee is seeking damages at an Employment Tribunal after claiming he was pressured to work 100 hours-a-week. Full story ⁦@guardian_sport⁩ https://t.co/nn0lETuYOO — Matt Hughes (@MattHughesMedia) February 6, 2025

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في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ادعى رينولدز أنه تلقى مكالمة من مدير كرة القدم في فريق كراولي يخبره فيها أن زميله في الإدارة سيترك منصبه، وأن عليه أن يتحمل المسؤوليات بنفسه دون تعويض إضافي.

وأمام استحالة قدرته على القيام بهذا العبء من العمل وهو في الثانية والستين من عمره زعم أنه اضطر لتقديم استقالته، ومنذ ذلك الحين لم يتلقَّ أي رد على إجراءات الشكوى، باستثناء راتبه الأخير وبضعة أيام من الإجازة غير المستخدمة.

وينفي نادي كراولي الاتهامات، قائلا إن رينولدز استقال طواعية وعرض النادي المملوك لمجموعة من المستثمرين الأميركيين تعويضات مالية على رينولدز، لكنه رفض.

ورفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التعليق على الأمر عندما اتصلت به صحيفة جارديان، لكن محاميي الهيئة الحاكمة قدموا إرشادات داخلية، مفادها أنه لا يوجد أساس قانوني للمطالبة باعتبار الأمر مسألة توظيف خاصة، وقد يتبع ذلك تقديم طلب إلى محكمة العمل لشطب المطالبة ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي التعليق.