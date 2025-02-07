موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني وقنوات البث المباشر

نستعرض موعد مباراة ريال مديد ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام مباراة الديربي المدريدي يوم السبت على ملعب سانتياغو برنابيو، وتبدأ الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (10:00 بتوقيت القاهرة).

ويتصدر ريال مدريد حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني -الذي ينافس بقوة على اللقب- مع تبقي 18 مباراة على نهاية الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو

البث الحي والمباشر لمباراة الديربي سيكون على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1 (تعليق حسن العيدروس)

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports HD 1 French

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

انتهت آخر مباراتين في الدوري بين ريال مدريد وأتلتيكو بنتيجة التعادل 1-1، ولم يخسر أتلتيكو في آخر 4 مباريات في الدوري أمام الميرينغي، في المقابل لم يتمكن من الفوز بمباراة واحدة في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو منذ فبراير/شباط 2016.

ويتفوق الملكي على جاره اللدود في المواجهات السابقة بـ78 انتصارا مقابل 34 لأتلتيكو، وانتهت 38 مباراة بالتعادل.

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وحصد أتلتيكو 18 نقطة خارج أرضه هذا الموسم، وسيواجه ريال مدريد الذي فاز بـ9 من مبارياته الـ10 في الدوري على ملعب سانتياغو برنابيو خلال موسم 2024-2025.

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أتلتيكو

كورتوا؛ فاسكيز، تشواميني، أسينسيو، ميندي؛ فالفيردي، كامافينغا؛ رودريغو، بيلينغهام، فينيسيوس؛ مبابي.

التشكيلة المتوقعة لأتلتيكو ضد ريال مدريد

أوبلاك؛ يورينتي، خيمينيز، لينغليه، غالان؛ سيميوني، دي بول، باريوس، غالاغر؛ ألفاريز، غريزمان.