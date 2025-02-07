موعد مباراة الهلال ضد ضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يأمل الهلال حامل اللقب تجنب فخ مضيفه ضمك وذلك حين يواجهه في المرحلة الـ19 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسيحاول ضمك عاشر الترتيب (22 نقطة) تكرار سيناريو مباراته البيتية الأخيرة حين تغلب على الاتحاد 2-1 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع سجله الكاميروني جورج-كيفن نكودو الذي كان أيضا صاحب الهدف الأول لفريقه.

ويدخل الهلال بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض على برسيبوليس الإيراني 4-1 في الجولة السابعة قبل الأخيرة من المجموعة الموحدة لدوري أبطال آسيا للنخبة، مما خوله البقاء في الصدارة بفارق الأهداف أمام مواطنه الأهلي.

موعد مباراة الهلال وضمك والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال وضمك السبت 8 فبراير/شباط 2025 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وتنطلق الثامنة مساءً (20:00) توقيت الدوحة والسعودية، السابعة مساء (19:00) بتوقيت مصر.

وينقل البث الحي والمباشر للمباراة على القناتين التاليتين: